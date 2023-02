Theater Mit Kids ins Theater? Dieses Stück macht's möglich Der Text vom Thuner Autor Matto Kämpf, auf der Bühne Universalunterhalter Moritz Alfons und im Publikum ein Dreijähriger, der zum ersten Mal ein Theater sieht – ein Tatsachenbericht.

Im Stück «Was macht ds Wätter?» kümmert sich der Wettermann (Moritz Alfons) um das Wetter, zum Beispiel die Babywolken. Janosch Abel / Bühne Aarau

Für die Testperson ist es ein Tag mit Durchschnittslaune. Kein Drama bei der Abgabe in der Kita am Morgen, aber auch keine übertriebene Kooperation. Ein normaler Tag wird es aber nicht. Als er von Mama nach der Mittagspause abgeholt wird, mit dem Zug in eine fremde Stadt fährt, ein Theater besucht, leuchten seine Augen.

Theater, das ist für den Dreijährigen ein Wort ohne Inhalt. Still sitzen kann er bisher nur, wenn man ihm ein Bilderbuch vorliest, ein Hörspiel läuft – oder sich auf dem Handy ein Truck als Superman gebärdet.

Jetzt also Bühnenkunst.

40 Minuten dauert das Stück, das in der Tuchlaube der Bühne Aarau gezeigt wird. Der Text stammt von Matto Kämpf, dem Thuner Autor und Wahlberner, der mit seinen Büchern auch in den Abgründen des Lebens das Lustige erkennt. Regie führen Emily Magorrian und Luzius Engel. In der einzigen Rolle: Moritz Alfons – Mitglied der Mundartband Kummerbuben.

Second-Layer-Comedy

Erste Szene: Auf der Bühne liegt Alfons am Boden und schnarcht unter einer schwarzen Decke, er, der Wettermann. Oben leuchtet eine Diskokugel – wirft Sterne in den Raum. Schachteln und Koffer stehen verstreut auf der Bühne, in ihnen wird – das wird sich herausstellen – das Wetter aufbewahrt.

Der Wettermann beginnt gemütlich, kommt dann aber in einen Stress. Er gehorcht den Vorhersagen am Radio: Sonnig, blauer Himmel, dann Wolken, die aufziehen, Regen, sagt die Stimme aus den Boxen. Die Wolken, das sind grosse Wattebäusche, stecken in einem Kissenanzug. Sie weinen wie Babys, die aus dem Schlaf geweckt wurden, und müssen mit Grimassen aufgeheitert werden. Das gefällt dem Publikum. Auch dem Dreijährigen.

Schon hängen die Wolken an einer Angelrute, jetzt sollen sie regnen, aber der Wettermann hat den Regen verlegt. Wo ist er bloss? Er verzweifelt fast. «Wo könnte der Regen sein», fragt er auch ins Publikum. «Beim Donner vielleicht?» Er schaut nach.

Den Regen findet er nicht, aber heraus, dass sich Donner und Blitz getrennt haben. «Es funkt nicht mehr.» So geht das mit dem Wortwitz auf der Bühne. Er hält die Erwachsenen bei Laune. Second-Layer-Comedy, immer wieder. Die Wolken, sie heissen Claudine, Claudio und Claude.

Die Poesie des Machbaren

Der Regen findet sich schliesslich in den Gummistiefeln: Sie sind voller Wasser. Der Regen ist deprimiert, er fühlt sich einsam, weil immer alle reingehen, wenn er kommt. «Aber die Kinder haben doch Freude an dir, springen in die Pfützen», sagt der Wettermacher.

Er ist der Vater auf dieser Bühne, die Wolken, der Wind, der Regen, die Sonne sind seine Kinder, zu denen er spricht, die er geduldig vom Chaos in die Ordnung führt und zurück. Diese Konstellation ist dem Publikum vertraut, die Identifikation ist perfekt. Auch für den Dreijährigen. Als die Sonne den Wettermacher übermütig über die Bühne schubst, hin und her, tobt der ganze Saal.

Der Wechsel aus lauten und ruhigen Phasen gelingt der Inszenierung gut. Die Kinder halten durch bis zum Schluss, bis die Sonne wieder in den Koffer wandert und ein Harmonikalied anklingt. Gelangweilt hat sich niemand. Auch nicht die Erwachsenen. Sie staunen über die Kunst des Theaters, mit einfachsten Mitteln belebte Bilder und Stimmungen zu schaffen. Die Reduktion der Requisiten ist gewollt, es ist die Poesie des Machbaren.

«Worum ging es denn?», wird der Dreijährige am Abend vom Papa gefragt. «Es hatte einen Mann auf der Bühne, er hat geschlafen, dann ist er aufgewacht, hat die Sonne aufgeblasen und Blödsinn gemacht.»