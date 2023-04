Theater Die Chippendales können gegen diese Kerle einpacken: Bühne Aarau holt Bauarbeiter auf die Bühne Bei der Bühne Aarau stehen Bauarbeiter im Rampenlicht. Die Männer beeindrucken nicht (nur) mit ihren Muskeln, sondern mit ihrer Offenheit über den harten Alltag auf dem Bau.

Im neuen Stück der Aarauer Bürgerbühne erzählen Bauarbeiter von ihrem harten Berufsalltag. Bild: Rachel Bühlmann/Bühne Aarau

Wo sonst Argovia Philharmonic sanfte Töne anschlägt, rollt heute ein Bagger über die Bühne. Es wird gehämmert, es fallen Späne und Funken fliegen. Am Werk sind acht Bauarbeiter, davon mehrere Zimmerleute, ein Gipser, ein Stromer, ein Strassenbauer und ein Bauingenieur. Doch keine Sorge: Die acht Männer sind nicht angetreten, weil in der vor eineinhalb Jahren eröffneten Alten Reithalle Baumängel aufgetreten wären. Die Halle steht sicher und wird auch am Ende des Abends noch stehen.

Was die Bauarbeiter stattdessen abbauen, sind Vorurteile. Sie sind Teil des diesjährigen Projekts des Bühne Aarau Ensembles. Die Bürgerbühne arbeitet für jede Produktion mit anderen Menschen aus der Bevölkerung zusammen. Das Stück «Krebskaraoke», in dem Menschen mit einer Krebsdiagnose ihre Stimme erheben, hat auch drei Jahre nach der Premiere noch Aufführungen in der ganzen Schweiz. Diesmal sind es also Männer vom Bau.

Rolling Stones auf der Baustelle

Zum Glück bietet die Alte Reithalle genügend Platz, denn sie haben eine ganze Baustelle mitgebracht. Neben dem Bagger gibt es dort auch ein magisches Dixie-Klo, das wie ein Verschwindekabinett für erstaunliche Auftritte sorgt. Als sich die Tür zum ersten Mal öffnet, tritt ein Mann heraus, der Tschoope sitzt mehr oder weniger, aber das Metermass im Sack ist griffbereit: «Überall wimmlets vor Uswändiglehrer!» Das ist weniger ein Schimpfen als ein ernüchterndes Feststellen. Denn in dieser Welt haben die Auswendiglerner das Sagen.l

Damals als Kind habe er eigentlich «nichts» werden wollen. Anders Kollege Sämi, der als Junge schon in der Kiesgrube gespielt hat – «wie Kies Richards»!

Die Flex sorgt für eine beeindruckende Lightshow. Bild: Rachel Bühlmann/Bühne Aarau

Und wie es sich für echte Rockstars gehört, gibt es auch eine ordentliche Bühne. In weniger als zehn Minuten ist diese aus Sperrholzplatten aufgebaut, die Flex sorgt für beeindruckende Lichteffekte. Die Männer lassen die Muskeln spielen, neben solchen Oberarmen im Tanktop sehen Sixpacks unter den künstlichen Hemdkragen der Chippendales kleinlich aus. Im Publikum fühlt man sich als Spargeltarzan.

Harte Arbeit, leichtfüssig gespielt

Auf der Bühne geht es für die acht Männer auch darum, den Stolz zurückzugewinnen für einen Beruf, der in der Welt der «Auswendig-lerner» kein besonderes Ansehen geniesst. Auf den Bau will man nicht, man lande eben dort, wenn man es zu sonst nichts bringt, drohen Lehrer und manchmal auch Eltern.

Doch wenn man den Zimmerleuten, den Gipsern und Strassenbauern zuhört, wie sie vom Arbeitsalltag berichten, vom rauen Ton, den strengen Hierarchien, den Gefahren und dem schlechten Lohn, muss man unweigerlich Respekt aufbringen. Kaum die Hälfte der Bauarbeiter bleiben bis zur Pension auf dem Bau.

Gemeinsam mit Projektleiter Jonas Egloff sowie den Regisseuren Robert Baranowski und Benjamin Spinnler gelingt den Beteiligten ein kurzweiliger Abend, der die Baubranche einmal kräftig umpflügt. Kritik an Missständen wird laut vorgetragen und mit Humor gekontert: «Nur die besten Zimmerleute fallen vom Dach», erzählen sie trocken, denn die meisten würden ihre Balken noch am liebsten ins Büro tragen. Die Männer nehmen, obwohl sie im Alltag nicht viel zu lachen haben, nicht nur Kies, sondern auch sich selbst auf die Schippe. Damit entwickelt der Abend eine rasante Dramaturgie, die über das dokumentarische Nacherzählen von Biografien hinausgeht.

Die acht Bauarbeiter füllen die Bühne mit einem selbstbewussten Auftritt. Sie machen klar: «Niemand schaut auf den Bau hinab.» Zuoberst steht immer ein Bauarbeiter.