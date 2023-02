Theater «Amarcord» auf Farsi – in die Hochzeit fallen Bomben Die Alte Reithalle in Aarau ist die Hauptdarstellerin eines partizipativen, assoziativen Musiktheaters. Jugendliche Laien aus zehn Kulturen zeigen in «L’Invitation, die Einladung» Bilder ihres Lebens. Eine Publikums-Verstörung mit Ansage.

Schach spielt man mit einem fantasierten Brett und mit Patronenhülsen: Szene aus «L'Invitation- Die Einladung» des Collectif Barbare. Bühne Aarau

Bienen summen, Zikaden melden sich, die Scheinwerfer in der Reithalle produzieren sengende Sonne. Unter einem südlichen Himmel sitzt das Publikum an grossen Tischen als Teil einer afghanischen Hochzeitsgesellschaft. Die Gäste singen ein Heimwehlied in Farsi. Wäre Federico Fellini Afghane oder Iraner gewesen, er hätte seine Hochzeitsgesellschaft in «Amarcord» in eine derartige Atmosphäre getaucht.

Junge Männer tragen das Brautkleid herein, ein Ritual ähnlich einer Marienprozession. Eine weisse Robe, die Braut eine Leerstelle. An den Hallenwänden zeigt sich ein Vogelschwarm, Stare, spektakuläre Flugformationen in kontrolliert unkontrollierten Manövern. Dann zerreisst ein Überschallflugzeug die Feierlaune.

Ein Hör-Spiel aus dem west-östlichen Diwan

Mit starken Bildern wie diesen erzählt der Abend «L’Invitation» von der Suche nach der Erinnerung. Jugendliche Laiendarsteller aus mindestens zehn Kulturen stellen Tableaus nach aus ihrer Heimat und ihrer Flucht. Damals, als es zu essen nur eine Löffelspitze Humus gab. Damals, als zuhause Hochzeit gefeiert wurde und der Krieg begann. Damals auf dem Meer, Plastikmüll ist der Rettungsring in den Wellen. Damals, als man mit dem Handy Lichtsignale in den Himmel zeichnete. «L’ Invitation» ist ein Bilderbombast und ein Hörbild aus Murmeln, Klopfen, Schleifen und aus Sehnsuchtslieder aus dem west-östlichen Diwan.

Das Collectif Barbare geht mit seinen Projekten an die Grenzen des Darstellbaren, und dieses Mal vielleicht sogar darüber hinaus. 2019 hat die Bielerin Astrid Schläfli in der damals noch ungeheizten Reithalle mit unbegleiteten, minderjährigen Asylsuchenden das Musiktheater «Die Winterreise» realisiert; es war eine theatrale Suche nach Heimat und Orientierung. «L’Invitation» scheint ein Folgeprojekt zu sein.

Junge Nichtschweizer sprechen eine Einladung («L’ Invitation») aus, sie wollen mit uns etwas feiern, ist es das Leben? Dies zu glauben fällt schwer, denn die Darsteller mit Knopf im Ohr agieren wie Marionetten und erfüllen eine Choreografie, die andere erdacht haben. Als Metapher für die Situation der Asylsuchenden in der Schweiz mag das gültig sein. Als Anlass, in Festlaune zu geraten, ist das Misslingen absehbar. Die jungen Menschen rühren ihr Publikum an, doch mindestens so sehr ist man bestürzt von ihrer Ohnmacht.

Die im Dunkeln sieht man nicht

Ein persönlicher, ungeplanter Moment macht den Abend doch verständlich, so gut es eben geht. Just als das Orchester ein Hörbild chaotischer Schrecken malt, das präparierte Klavier von einem namenlosen Horror berichtet, stösst man unter dem Tisch mit dem Bein an etwas Weiches. Und das Weiche ist warm! Es ist der Kopf eines jungen Darstellers, der sich, man weiss nicht wieso, unter dem Tisch versteckt hat. Eine inszenatorische Anweisung offenkundig. Ja, wir treten Menschen mit Füssen. Nicht nur Asylbewerber, aber diese aus schierer Überheblichkeit und Ignoranz.