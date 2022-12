Interview Sie wollen es dem Publikum zeigen: Das Jugendtheater-Festival «Fanfaluca» ist zurück in der Alten Reithalle Fanfaluca rückt das Jugendtheater ins Rampenlicht. Dabei kommen auch harte Themen auf die Bühne. Mit Mut hat das weniger zu tun, sagt die Künstlerische Leiterin Petra Fischer.

Der Jugendclub des Momoll Theaters ist zu Gast am Fanfaluca. Hans Schneckenburge

Kommende Woche treffen sich in Aarau Spielklubs aus Graubünden, Zürich oder dem Tessin zum Fanfaluca, dem «Jugend Tanz Theater Festival Schweiz». Was die jungen Theaterschaffenden beschäftigt, weiss Petra Fischer, künstlerische Leiterin.

Was war das erste Stück, das Sie als Kind im Theater gesehen haben?

Petra Fischer: Das war «Das Rübchen». Das ist eine Kindergeschichte über Solidarität über Generationen hinweg und das Verhältnis zwischen Menschen und Tieren – also Themen, die auch heute auf der Bühne stattfinden, allerdings auf ganz andere Art und Weise.

Wenn Sie auf das diesjährige Programm schauen: Welche Stoffe beschäftigen die Jugendlichen aktuell?

Als Programmgruppe hat uns gefreut, dass sich die Jugendlichen wirklich harten Themen stellen: Leistungsdruck etwa oder Demokratie... Sie erkennen die Möglichkeit, sich im geschützten Rahmen der Bühne Diskussionen zu stellen. «An der Decke leuchten die Sterne» vom Jugendclub des Momoll Theaters ist so ein Beispiel. In der Romanadaption geht es um eine Jugendliche, die aus dem Elternhaus strebt und gleichzeitig mit der emotionalen Bindung an die krebskranke Mutter ringt.

Fanfaluca: 13.-17. September, Alte Reithalle, Aarau Zur 9. Ausgabe des Jugend Tanz Theater Festivals treffen neun Theatergruppen aus der ganzen Schweiz in Aarau ein. Fast ein Heimspiel hat dabei der noch junge Spielclub Baden mit seinem Stück «Frisch und fründlich – Was mer sött». Das Junge Theater Basel bringt mit «POV:» ein interaktives Stück auf die Bühne. Und das Junge Theater Graubünden geht, frei nach «Walden», nach «Draussen».

Sind Jugendbühnen mutiger als grosse Theaterhäuser?

Um Mut geht es weniger. Auf jeden Fall ist ihnen das, was auf der Bühne passiert, tatsächlich wichtig und relevant genug, um es einem Publikum zeigen zu wollen. Das Gastspiel aus dem Jura «Celles qui restent veulent encore danser» erforscht die Grundlagen der Demokratie im Lebensumfeld der Jugendlichen. Es ist wichtig, dass sich Theater generell Gedanken machen, was ihr Publikum beschäftigt. Das klingt banal, ist aber in der Praxis oft nicht selbstverständlich. Manchmal habe ich das Gefühl, dass dieser Kern durch die fast unbegrenzt scheinenden Mittel in den Hintergrund tritt.

Petra Fischer, Künstlerische Leiterin des Fanfaluca. zvg

Ich sehe im Programm «Antigone» und «Walden»: Die Klassiker haben immer noch einen fixen Platz?

Die Kunst liegt darin, dass es der Spielleitung gelingt, einem historischen Stoff die Distanz zu nehmen. Wenn die Jugendlichen anhand der Stoffe ihre eigenen Themen verhandeln, sich das Stück wirklich zu eigen machen, haben Klassiker immer wieder eine Berechtigung.

Während der Pandemie war der Alltag von Jugendlichen stark eingeschränkt, sie mussten viele Kompromisse eingehen. Wie zeigt sich das?

Wir spielen keine Pandemiestücke. Es gibt Produktionen, wo sie eine Rolle spielt, aber auf grundsätzlicherer, fast philosophischer Ebene. Es geht um verschiedene Lebensentwürfe und darum, dass man sich ins Verhältnis zur Welt setzen muss, wenn die Möglichkeiten – durch was auch immer – eingeschränkt werden. Ich glaube, die jungen Leute sind der Pandemie auch überdrüssig. Sie prägt den Alltag und so will man sie im Theater nicht «1 zu 1» abhandeln. Allerdings spüren wir als Festival die Folgen der Pandemie deutlich: Es gab viel weniger Anmeldungen von Schultheatergruppen.

Die Pandemie brachte die Digitalisierung auf die Bühne – auch beim Fanfaluca. Was davon sollte bleiben?

Die Bandbreite von Erzählformen ist durch die Einschränkungen während der Pandemie grösser geworden: «Antigone» aus dem aktuellen Programm ist zum Beispiel während dieser Zeit entstanden und konnte damals nicht auf die Bühne gebracht werden. Daraus entstand nun ein Hörspiel. Oder die interaktive Inszenierung «POV:» vom Jungen Theater Basel. Sie nutzt die Gleichzeitigkeit des Spiels an zwei Orten durch Liveübertragung und einen aktiven Publikumseinbezug. Es ist einfach eine tolle Herausforderung, mit den Erfahrungen, die man durch andere Medien hat, im Theater zu experimentieren.

Mit der Pandemie hat sich auch das Publikum neue Routinen zugelegt. Viele Häuser haben Mühe, ihre Karten zu verkaufen. Wie erleben Sie das?

Das kann ich im Moment noch nicht sagen, weil wir erst kürzlich mit dem Kartenverkauf begonnen haben. Ich glaube aber grundsätzlich, dass der Zuschauerraum eine grosse Anziehungskraft entwickelt, wenn junge Leute auf der Bühne stehen und Fragen verhandeln, die uns als Gesellschaft angehen.

Gestartet ist Fanfaluca vor neun Jahren in der Alten Reithalle auf Sägemehl. Nun ist es zurück in der renovierten Halle: Was bedeutet diese Bühne für das Festival?

Die Alte Reithalle ist natürlich viel zentraler als die Kraftwerkinsel, die wir während des Umbaus bespielt haben – und sie hat nun eine andere Ausstrahlung. Die Bühne Aarau pflegt eine lange Tradition im semiprofessionellen Theater. Da sortiert sich das «Jugend Tanz Theater Festival Schweiz» gut ein, auch für die Zukunft haben wir darum die Partnerschaft verabredet.