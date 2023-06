Musik So heiter klingt eine Satire auf die Verleger Zum Abschluss der SeetalClassics-Saison präsentiert der Pianist Andres Joho eine köstliche Satire. Es geht um die ewigen Streitereien zwischen Künstlern und ihren Verlegern. Die grosse Überraschung dabei ist: Es spielt auch der Aargauer Verleger Peter Wanner mit.

Den Abend bestreiten (v.l.n.r.) Walter Küng, Andreas Joho, Peter Wanner und Raimund Wiederkehr. Bild: zvg

Es ist ein leidiges Thema: Die Komponisten erschaffen ein Werk, und die Verleger publizieren es. Dabei spielen immer auch merkantile Interessen mit. Was die Komponisten für ihr Werk bekommen, ist meist eher bescheiden, das grosse Geschäft macht der Verleger.

Auch kann es immer mal wieder zu Plagiats-Streitereien kommen. Ein berühmtes Beispiel dafür sind die «Ungarischen Tänze» von Johannes Brahms, die er aus originalen Volkstänzen kreierte. Als der Verkaufserfolg eintrat, reklamierten dann aber gleich mehrere Musiker die Urheberschaft einzelner Tänze, wenn auch ohne Erfolg.

Um Plagiats-Streitereien ging es auch Andres Joho, als er für SeetalClassics die Verleger-Satire programmierte. «Ich habe selber eine solche Streitigkeit miterlebt. Dabei ging es um Kolumnen des bekannten Schweizer Publizisten und Kabarettisten Werner Wollenberger (1927–1982), die mein Künstlerfreund Christian J. Jenny für eine eigene Produktion abgeändert hatte. Vor Gericht ging es um die Frage: wie weit darf man Texte abändern? Oder anders: wie weit darf man das Autorenrecht strapazieren? Jenny gewann diesen Prozess.»

Strauss nimmt seinen Verleger auf die Schippe

Das Kernstück des Abends, der in der schönen Kirche Seon stattfindet, ist der «Krämerspiegel» op. 66 von Richard Strauss. Dabei handelt es sich um sechs Lieder für Tenor und Klavier, deren Texte Strauss selber in Auftrag gegeben hatte. Er wollte damit seinen Verleger Breitkopf satirisch hochnehmen, der ihn aus merkantilen Interessen vertraglich verpflichtet hatte, eine Reihe von Liedern zu produzieren.

In Seon singt diesen humorvollen Zyklus der Tenor Raimund Wiederkehr. Er hat viel Erfahrung mit der heiteren Kunst, hat er doch eine Vorliebe für Operetten. Zudem ist er Kantor in Wülflingen, so wie Andres Joho in Seon auch als Organist tätig ist. Man kennt sich in dieser Szene, Joho ist sehr gut vernetzt und bringt als Präsident von SeetalClassics spannende Kontakte mit. Der Künstlerische Leiter ist aber der Cellist Benjamin Nyffenegger. Er wird neuerdings auch den Boswiler Sommer mitgestalten, als Co-Leiter der renommierten Geigerin Julia Fischer. Ihm ist es gelungen, für die nächste Saison von SeetalClassics grosse Namen wie Maxim Vengerov oder Guidon Kremer nach Seon zu verpflichten.

Verleger Peter Wanner erzählt Seemannsgarn

Auch Peter Wanner ist ein grosser Name, wenn auch «nur» als Verleger. Wie kommts, dass er im Schlusskonzert von SeetalClassics auftritt? «Beim Thema Verlegen kommt einem bei uns natürlich Peter Wanner in den Sinn», erzählt Joho. «Ich fragte ihn einfach an für die Moderation dieses Abends. Er war zwar überrascht, meinte dann aber: ‹So etwas habe ich noch nie gemacht, das mache ich!›»

Was nur wenige wissen: Peter Wanner ist auch ein leidenschaftlicher Hochseefahrer. Dieser Umstand passt gut in dieses Konzert, in dem auch das weniger bekannte Melodram «Enoch Arden» von Richard Strauss gegeben wird. Das Helden-Epos erzählt die Geschichte eines Hochseefahrers, der Schiffbruch erleidet und erst nach zehn Jahren heimkehrt. Seine Frau hat inzwischen wieder geheiratet, deshalb stirbt er an gebrochenem Herzen.

«Peter Wanner ist beides, Verleger und Hochseefahrer, deshalb ist er die ideale Besetzung für die Moderation», meint Andres Joho. Das Melodram von Strauss spricht aber nicht er, dafür konnte der Aargauer Schauspieler Walter Küng gewonnen werden. Zum Glück ist Küng auch musikalisch, denn ein Melodram muss man mit gutem Rhythmusgefühl in die Musik hineinsprechen.