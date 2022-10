Musik Camen lässt Sie am Bäderfest eintauchen in warmes Wasser und heisse Soulmusik Camen ist einer der besten Schweizer Soulstimmen und doch für viele noch ein Geheimtipp. Am Bäderfest tritt er in der Badener Wellnesstherme Fortyseven auf.

Soulsänger Camen gibt am Bäderfest zwei Konzerte in der Wellnesstherme Fortyseven Simeon Wälti

Mit 20 rockte er die grossen Bühnen, mit 30 war er fertig mit dem kommerziellen Musikbusiness. Nun, als Endvierzieger hat Camen, im bürgerlichen Leben als Pascal Camenzind bekannt, seine musikalische Identität gefunden. Aus dem Teenie-Schwarm ist ein ernsthafter Soulsänger geworden. «Es läuft so gut wie nie», sagt Camen.

Musikalisch ist der Winterthurer nie stehen geblieben. «Mit dem Älterwerden habe ich mich auch musikalisch weiterentwickelt.» Früher interpretierte er von Dancefloor über Jazz und Pop fast jedes Genre. «Das verwirrte das Publikum.» Heute fokussiert Camen sich auf das, was seiner inneren Stimme und seinem Können entspricht: die Soulmusik. Mit dem Reifeprozess hat die musikalische Selbstfindung auch sein Verhältnis zur Interpretation verändert. Elektronische Hilfsmittel hat der Sänger aus seinen Shows verbannt und fokussiert sich rein auf seine Stimme: «Meine Musik ist dadurch persönlicher und intimer geworden.»

Musik von Legenden im Repertoire

Die gereifte Musiksprache von Camen klingt heute warm und geerdet. Die unzähligen Facetten des Soul lotet er in ihrer ganzen Bandbreite aus. Das Falsett – sein Markenzeichen der frühen Jahre – setzt er nur noch reduziert ein und bewegt sich mühelos zwischen hohen und tiefen Tonlagen.

Neben eigenen Songs covert Camen Klassiker von Frank Sinatra, dem legendären Ratpack und weiteren Musiklegenden, die ihn von Kind auf inspiriert haben. Welche Gesangsstücke er in sein Repertoire aufnimmt, hängt davon ab, ob Text und Melodie etwas in ihm auslösen. Und ob er jedem Werk seine eigene Note verleihen kann. Unterstützt wird er auf der Bühne seit vielen Jahren von Gitarrist Mike Kumow und Schlagzeuger Patrick Bürli.

Er bringt die Eleganz zurück

Selbst optisch hat sich Pascal Camenzind seinen Idolen und Idealen angepasst. Der Dandy-Look ist sein Markenzeichen geworden, er tritt meist in Anzug und mit Hut auf: «Ich bringe die Eleganz zurück, die verloren gegangen ist.» Die grossen Bühnen vermisst er nicht, er bevorzugt kleine und exklusive Locations. «Wir sind keine Fastfoodkette, sondern ein Feinschmeckerrestaurant», zitiert Camen seinen Gitarristen Kumow. Ob auf Luxus-Flusskreuzfahrtschiffen oder im Zürcher Grandhotel Dolder, «wir werden gebucht, weil es passt», sagt der Künstler selbstbewusst. Einen Ort, wie die Wellnesstherme Fortyseven, hat er jedoch noch nie bespielt. Camen, der vor den Konzerten selten Lampenfieber verspürt, ist gespannt auf seine Auftritte in Baden.

Grosses Stammpublikum

Zweimal pro Monat singt Camen im Zürcher In-Lokal «Terrasse». Sechs Jahre lang war er dort «Resident Artist», dann kam Corona. Jetzt ist er zurück, «und es war wie heimkommen». Seine Fans wissen die Konstante zu schätzen; an den Abenden im «Terrasse» herrscht ein familiäres Verhältnis zwischen Publikum und Künstler. «Es ist das schönste Kompliment, wenn man die Leute mit seiner Musik so fesseln kann, dass sie immer wieder kommen.»

Als Live-Künstler ist Camen ein Zugvogel, viel unterwegs, jeden Abend in einer anderen Stadt. Umso mehr schätzt Pascal Camenzind den Anker, den die Residency ihm bietet. Das gibt ihm Gelegenheit, abends nach Winterthur zu seinem Kater Santos zurück zu kehren. Seine Eltern wohnen in der Nähe, für sie da zu sein ist Camenzind noch wichtiger als seine Karriere.

Aufnahmen mit Ex-Gitarristin von Michael Jackson

Eines kann sich Pascal Camenzind jedoch nicht vorstellen: Musikalischen Stillstand. Seine künstlerische Vielfalt will er vermehrt international unter Beweis stellen. Für den spanisch-schweizerischen Spielfilm «Color of Heaven» interpretiert Camen den Klassiker «Baby, won’t you please come home», und ist auf der Leinwand neben Schauspieler Carlos Leal zu sehen. Der Film kommt im November in die Schweizer Kinos. Bis nach Amerika streckt Camen seine Fühler aus. Becky Barksdale, ehemalige Gitarristin von Michael Jackson, wurde über Social Media auf den Schweizer aufmerksam. Seit Monaten komponieren die beiden gemeinsam Songs. Alles übers Internet – und das funktioniere erstaunlich gut.

Die Musikgeschichte ist gepflastert mit gescheiterten Comebacks. Doch Camens Erfolg und die Zukunftsaussichten geben ihm Recht.