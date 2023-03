Musical «Diese Katze ist sehr selbstbewusst»: Die Aargauerin bringt die Stadtmusikanten-Katze zum Schnurren Die TV-Show «Deutschland sucht den Superstar» hat Tina Umbricht bekannt gemacht: Nun steht die Aargauerin erstmals in einem Musical auf der Bühne.

Tina Umbricht spielt die selbstbewusste Katze der Bremer Stadtmusikanten. Bernhard Theater

«Wie alt bin ich eigentlich? Das ist eine gute Frage.» Tina Umbricht lacht und das derart ansteckend, dass das Gegenüber gar nicht anders kann, als mitzulachen. Kurzum: Die Aargauerin ist 24 und damit noch so jung, dass sie keine Pläne weit in die Zukunft macht, da sie überzeugt ist: «Es kommt, wie es kommt.» Zum Beispiel das Familienmusical «Die Bremer Stadtmusikanten – Reloaded», das von März bis April im Bernhard Theater Zürich gespielt wird. Tina Umbricht spielt in dieser Produktion die Katze und staunt, «dass der Regisseur Tino Andrea Honegger überhaupt auf mich gekommen ist».

So verwunderlich ist das allerdings nicht, denn die gebürtige Gränicherin, die heute mit einer guten Kollegin eine WG in Menziken teilt, hat 2022 in der Fernsehshow «Deutschland sucht den Superstar» mitgewirkt. Bereits zum zweiten Mal übrigens. Auch im vergangenen Jahr ist sie ausgeschieden, jedoch nicht etwa mit Tränen, sondern mit der Gewissheit: «Ich gehöre zu den besten Acht der Staffel. Das kann mir niemand nehmen.» Tina Umbricht hat Erfahrungen gesammelt – und das tut sie derzeit auch bei den täglichen Proben in einem Lokal in der Nähe der Hardbrücke.

Die Bühne liegt ihr in den Genen

Die Gränicherin Tina Umbricht gehört zu den acht Besten der 19. Staffel

von «Deutschland sucht den Superstar». RTL / Stefan Gregorowius

Ein Musical auf die Bühne zu stemmen, ist beinhart. Teamarbeit im Verbund mit gestandenen Profis ist das A und O – und macht Tina Umbricht glücklich. Dabei, sagt sie, habe sie nicht einmal Gesang studiert. Aber: «Ich habe schon als Kind gerne gesungen und Klavier gespielt.» Das schauspielerische Talent, glaubt sie, habe sie wohl von ihrem Vater geerbt, denn der sei ein «guter Amateurschauspieler» gewesen. Ob sie, die nun erstmals in einem Musical auf der Bühne steht, dereinst eine Musicalausbildung in Angriff nehmen möchte? «Ich glaube, dass ich lieber Schauspiel studieren möchte, weil ich da mehr Möglichkeiten sehe.» Als Katze in den «Bremer Stadtmusikanten» bekommt sie jedenfalls Gelegenheit zu erfahren, was es heisst, täglich und an den Wochenenden sogar zweimal, auf der Bühne zu stehen und eine Figur so zu verkörpern, dass Eltern und Kinder darauf «abfahren».

Das berühmte Brüder-Grimm-Märchen wird in der Inszenierung des Bernhard Theaters etwas anders erzählt als üblich. Auch diesmal sind zwar Esel, Hund, Katze und Hahn in ihrer gewohnten Umgebung nicht mehr wohlgelitten. Aber die vier beschliessen, eine Band zu gründen und loszuziehen. Doch auf dem Weg stösst das Quartett auf eine Räuberbande, das ihm das Leben schwer macht.

Ein Klassiker mit Ohrwurmpotenzial

Modern, poppig und überraschend sei die Musik des jungen deutschen Cellisten und Komponisten Juri Kannheiser, sagt Tina Umbricht. Sie freut sich schon, wenn erstmals der Eröffnungssong erklingt: «Das ist ein Ohrwurm. Und genau das muss er sein; er soll sich ja in den Köpfen des Publikums festsetzen.» Weil die 24-Jährige die Katze spielt, kommt einem unweigerlich «Cats» in den Sinn. Doch Tina Umbricht winkt ab: «Dieses Musical wollen wir nicht kopieren.» Wie die Katze in den «Bremer Stadtmusikanten» aussieht, soll noch nicht verraten werden. Zu deren Charakter sagt Tina Umbricht immerhin so viel: «Die Katze ist sehr selbstsicher. Sie ist alleine und einsam. Zu Beginn ist sie hochnäsig, doch sie entwickelt sich.»

Dreissigmal «Bremer Stadtmusikanten» im Zürcher Bernhard Theater: Was erhofft sich Tina Umbricht davon? «Erst einmal finde ich es nach wie vor cool, dass ich ausgewählt worden bin. Schön wäre natürlich, wenn ein Agent sich eine Vorstellung anschauen und mich engagieren würde. Aber es kommt, wie es kommt.» In diesem Jahr will sie jedenfalls vor allem Musik für sich selber machen und dazu auch die Texte schreiben. Vorbilder? Hat sie nicht; vielleicht früher einmal. «Aber ich weiss, dass ich mich selbst finden muss.» Musik ist aber nur das eine: Tina Umbricht wird weiter als Spielleiterin in einem Escape Room arbeiten, schliesslich will der Lebensunterhalt finanziert sein. Am Ende will sie noch ihr bis anhin schönstes Erlebnis erzählen: «Bei einer der Proben war ein kleines Mädchen neben mir und sagte ergriffen: Ich stehe neben der Katze.» Für Tina Umbricht ein Moment eines ungeschmälerten Glücksgefühls.