Museum Postkarten aus der Vergangenheit: Ausstellung öffnet ein Fenster ins besetzte Algerien Camille Kaiser bringt die Dekolonialisierung ins Museum – mit einer Spurensuche in privaten und militärischen Archiven.

Der erste Eindruck täuscht: Die Postkarte vom Cap Carbon ist kein Urlaubsgruss (Aus dem Werk: ways to turn an image around, 2023). Bild: Camille Kaiser

Als 2020 die Black-Lives-Matter-Bewegung auf die Strasse ging, machte sie vor Statuen nicht halt. Im Gegenteil: Die stolzen Reiterfiguren und Kriegshelden wurden erklommen, verhüllt und gestürzt. Entdecker Christopher Columbus wurde etwa so vom Sockel geholt. Jahrzehnte früher, ab 1962, entsockelte man in Algerien Büsten und Statuen aus anderen Gründen.

Die Genfer Künstlerin Camille Kaiser stellt in Aarau aus. Bild: Remy Ugarte Vallejos

Da gab es die Statue der Jeanne D’Arc und der Herzog von Orléons, die in schwere Bronze gegossen auf den Plätzen der algerischen Städte standen. Nach der Unabhängigkeitserklärung Algeriens von 1962 transportierte man die Tonnen schwere Figuren ab, verlud sie auf Schiffe und verschiffte sie neben persönlichem Hab und Gut von Algerienfranzosen über das Mittelmeer nach Frankreich. Diese Geschichte erzählt die Genfer Künstlerin Camille Kaiser in ihrer Ausstellung im Aargauer Kunsthaus.

Die 29-jährige wurde mit dem Kiefer Hablitzel Göhner Sonderpreis ausgezeichnet, der mit einer Einzelpräsentation verbunden ist. Camille Kaiser bespielt ihre vier Räume im Untergeschoss mit einfachen Installationen und eindringlichen Videoarbeiten, in denen sie sich mit der Dekolonialisierung der Landes befasst.

Die Familiengeschichte war der Auslöser

Algerien scheint weit weg von der Schweiz, die keine aktive Kolonialmacht war. Dennoch habe auch die Schweiz über Handelsbeziehungen und Sklavenhandel eine koloniale Vergangenheit, heisst es im Saaltext. Die Geschichte berührt die Künstlerin aber auf persönlicher Ebene. Sie stiess auf sie durch eine Postkarte, die mit einem bunten Magnet am Kühlschrank ihrer Grosseltern befestigt war. Abgebildet ist darauf das Cap Carbon in Béjaia (Algerien), eine paradiesisch anmutende Sehenswürdigkeit.

Der Grossvater der Künstlerin arbeitete als Ingenieur bei einem französischen Unternehmen in Algerien. Nach der Unabhängigkeitserklärung transportierten er und seine Frau ihren Besitz auf demselben Schiff, das auch die Statuen nach Frankreich bringen sollte. Hier beginnt ihre Recherche und hier beginnt die Ausstellung.

Im ersten Raum liegen auf schlichten Regalen Dutzende Postkarten auf, alle zeigen das Cap Carbon aus verschiedenen Winkeln und Perspektiven. Verschickt wurden sie einst wohl hundert- oder gar tausendfach, Familiengeschichten wie jene von Camille Kaiser und ihren Grosseltern gibt es viele. Die Postkarten erinnern daran als alltägliche, unscheinbare Zeitzeugen.

Spurensuche im Militärarchiv

Der eindrückliche Felsen im azurblauen Meer ist auch das Motiv für die erste Videoarbeit. Die Künstlerin schreibt dazu: «Ich fühle mich mit dieser spezifischen Landschaft verbunden, weil es nur wenige Bilder gibt, die an Orte erinnern, an denen meine Grosseltern sich begegnet sind.» Von Genf aus schickte sie Bekannte zur Aussichtsplattform des Wahrzeichens und liess sie mit dem Handy Filmaufnahmen machen. Die Regieanweisungen schickte sie per Kurznachrichten. Die Bemerkungen über das Wetter oder störende Touristen holen das Postkartenmotiv ins Heute.

Im Militärarchiv fand Camile Kaiser Aufnahmen vom Transport der Statuen. (Aus dem Werk: small gestures, grand gestures, 2023) Bild: Camille Kaiser / ECPAD

Die Spuren ihrer Familiengeschichte führten die Künstlerin bis ins Militärarchiv (ECPAD) in der Nähe von Paris. In einem nüchternen Büro, zwischen verwaisten Tischen und Computern, findet sie Dia-Aufnahmen vom Transport der Statuen von Algerien nach Frankreich. Mit der Videokamera lässt sie das Publikum an ihrer Recherche teilhaben. Bild für Bild wird eine fast vergessene Geschichte ans Licht geholt.

Camille Kaisers Blick ist nicht aktivistisch, ihre Bilder nicht laut. Von ihr zu sehen, bekommt man nur die Hände, verhüllt in weisse Archivhandschuhe, sie lässt die Zeitdokumente für sich sprechen. «Ich stelle mir die Ausstellung vor allem als Aufhänger vor, um mit dem Erzählen von Geschichten anzufangen», schreibt die Künstlerin. Es gelingt ihr, denn sie macht die Geschichte der Dekolonialisierung zu ihrer Geschichte, zu unserer Geschichte.