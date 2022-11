Literatur Von schauerlich bis kurios – so liest sich Aarau Der Band «Aarauer Kurzgeschichten» beschreibt die Stadt aus 25 literarischen Blickwinkeln.

Die Altstadtfassade verbirgt so einiges. Herausgeber

Der Einband gibt sich verschlossen: Der Oberturm, das fahle Licht der Strassenlaterne, und kein Klappentext, der der Leserschaft etwas versprechen könnte, dafür 25 klangvolle Namen, die dies umso mehr tun.

Der kürzlich erschienene Band «Aarauer Kurzgeschichten» versammelt 25 Texte, die mal enger, mal loser mit der Stadt verbunden sind. Auf dem literarischen Stadtrundgang geht es durch Unter- und Oberstadt, es gibt Ausflüge ins Kunst- und auch ins Möbelhaus. Da fliesst die Aare und dort überquert sie die Kettenbrücke. Und man erfährt, was Aarau mit Buenos Aires und Minsk gemeinsam hat.

Es hat seinen Reiz, wohl Bekanntes durch andere, literarisch geschulte Augen zu betrachten. Denn die Autorinnen und Autoren legen Facetten frei, die überraschen – mal erheitern, mal einen Schauer über den Rücken jagen. Einen ähnlichen Band hat der Verlag 2020 zu Langenthal herausgegeben.

Das heimische Pflaster ist am gefährlichsten

Es schreiben unter vielen anderen Michael Hugentobler, Mirjam Richner, Sunil Mann und Michel Mettler. Einen poetischen Beitrag steuerte ausserdem der im Frühjahr verstorbene Autor Lukas Tonetto bei – ihm ist die Publikation denn auch gewidmet.

Ein Eindruck bleibt nach dem ersten Querlesen: Die beschauliche Altstadtfassade verbirgt so einiges. Vor allem Verbrechen. Es muss nicht immer Mord und Totschlag sein, doch die Kriminalstatistik auf diesen knapp 230 Seiten zeichnet ein düsteres Bild. Die arme Sabrina wird von einem grauen Schatten quer durch den Stadtwald und auf dem Velo über die Bahnhofsstrasse bis vor die Stadtkirche (Ina Haller) gehetzt. Bei Andreas Pritzker wartet der Tod an der Bahnhofstrasse darauf, von Elliott Kern, einem in Aarau stationierten Mitarbeiter des Nachrichtendienstes, aufgeklärt zu werden. Und Duri Rungger lässt im Kunsthaus aus der noch immer ausgestellten Teekanne von Mai-Thu Perret eine Blutspur rinnen.

Lokalkoloriert funktionieren Krimis, in gewohnter Tatort-Manier, noch immer am besten. Die eigene Stadt ist eben das gefährlichste Pflaster. Ausgerechnet Krimi-Autor Sunil Mann schickt unter dem Titel «Jenseits des Nebels» wider Erwarten nicht seine sympathischen Ermittler auf Spurensuche. Stattdessen zeichnet er auf wenigen Seiten ein vielschichtiges und diffiziles Beziehungskonstrukt.

Kurze, heitere Geschichtslektionen

Die Autorinnen und Autoren verleihen in ihren kurzen Geschichten dem Alltäglichen einen magischen Anstrich. Kaum einem gelingt dies so trocken und süffig zugleich wie Andreas Neeser bei seinem Beizenbesuch und dem Warten auf den «Katzenhans». Andere, Benjamin von Wyl etwa mit seinen «Dino-Kreuzzug», finden hingegen im Magischen das Alltägliche.

Auch wenn der Stalin in Wolfgang Bortliks «Stalin in Aarau» Joe und nicht Josef heisst, und seine grösste Sorge weniger der Kapitalismus, dafür aber die Liebe ist, erfährt man in den Stadtgeschichten einiges über die Geschichte der Stadt. Wer hat bis hierher denn schon von dem wohl merkwürdigsten Gast im Hotel Kettenbrücke gehört, von Juan Ramon de Jujuy? Michael Hugentobler weiss das skurrile Leben – und das noch skurrilere Sterben – des Entenforschers unterhaltsam auszubreiten.

«Die Altstadt Aarau braucht wie jede Puppenstadt einen guten Regisseur, um daraus ein Drama oder eine Komödie über sie zu machen.»

So schreibt es Andrey Fedorchenko in seinem Beitrag und liefert damit das Fazit des Projekts. Denn die Herausgeber haben für diesen Band 25 wahrlich gute Regisseure gefunden.