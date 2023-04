Literatur Heimweh statt Highway: Dieser überraschende Roman erzählt vom Rockstar-Leben auf «Schwiizertütsch» Was macht ein Rockstar, wenn die Tournee zur Routine wird? Dominic Oppliger hat dafür in seinem neuen Roman einen aberwitzigen Vorschlag. Und den versteht man in (fast) jedem Dialekt.

Der Autor Dominic Oppliger geht mit seinem neuen Roman «Giftland» auf Lesereise. Bild: Annett Landsmann

Das ist das Rockstar-Leben: Sämi ist mit seiner Band auf USA-Tournee, der Traum eines jeden Mittelklassemusikers, «ferdammt nomal». Sämi träumt jedoch lieber von der hübschen Kellnerin und von Zigaretten, die sich beim Rauchen wieder zusammensetzen. Von Utah nach Ohio, New York und Georgia reist die Band in einem zu kleinen Van. Doch statt um Dosenbier und Groupies drehen sich die Gedanken um faden Kaffee und eingeschlafene Füsse auf der Rückbank.

«Giftland» heisst der neue Roman von Dominic Oppliger, der kürzlich in der Reihe «edition spoken skript» des Luzerner Verlags «Der gesunde Menschenversand» erschienen ist. Es ist ein nüchterner Blick auf ein Musikerleben, in dem sogar die Tournee zur Routine wird. In dem Tag für Tag «winen schluk abgschtandnix coci» schmeckt.

Ein Dialekt für die ganze Schweiz

Oppliger findet für die rollende Monotonie einen eigenen Sound. Er schreibt auf Mundart und zwar nicht nach einer entlehnten Grammatik, sondern so, wie man spricht. Wörter wachsen zusammen, Silben werden gestreckt und gedehnt. «Die Buchstabenfolge muss den Klang ergeben», so Oppliger.

Aus der Euphorie wird zum Beispiel die «oifforii». Das klingt manchmal niedlich, aber beim Lesen kitzelt die Zunge am Gaumen, die Wörter liegen bereit, um ausgesprochen zu werden. Das funktioniert erstaunlicherweise in fast allen Dialekten: «Es ist eigentlich ein Gemisch, irgendwo zwischen Zürich und dem Aargau. Ostschweizer können meine Texte fast eins zu eins so lesen, wie ich sie geschrieben habe. Berner und Basler haben es vermutlich am schwierigsten.»

Verkehrt herum wird es richtig

Dominic Oppliger (1983) ist im Aargau aufgewachsen, für das Studium an der Kunsthochschule zog er nach Zürich. Als Musiker tourte Dominic Oppliger mit einer Schweizer Band selbst durch die USA. Er kennt das Heimweh und die Ernüchterung, wenn Weide, Schafherde, See – und Böschung um Böschung am Autofenster vorbeiziehen. Es sei dennoch kein biografischer Text, sagt Oppliger, aber: «Es sind Orte, die ich kenne, Figurenkonstellationen, die mir so oder ähnlich begegnet sind.»

Es liegt in der Sache, dass ein Roadtrip irgendwo hinführen muss. Und so hält auch Sämi (ebenso wie die Leserin) die ewige Monotonie nicht aus. Es hat dann etwas von Mani Matters Zugreisenden, als Schlagzeuger Sämi erkennt, wie man aus dem Trott wieder einen Drive macht, wenn er «tänkt, dass im vorwärzraase alles rükwärzlauft, und weiss, dass im rückwärzraase alles forwärzlauft».

Sämi durchbricht seinen eingespielten Rhythmus, indem er die Notenfolge umdreht. Er setzt einen Fuss hinter den andern. Er macht kurzum einmal alles «ferchert» – also wortwörtlich rückwärts. Sämis skurriler Einfall gibt dem Roman auf halber Strecke eine überraschende Wendung. Wenn man in einer Sackgasse steckt, muss man einen Schritt zurück machen, um vorwärts zu kommen. «Er isch uf usa tour / ferdamt nomal.»