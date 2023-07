Literatur Gegen das Scheusal: Eine krasse Geschichte über fünf Frauen – die aus Rache ihren Vater töten wollen Sie wollen sich am Vater rächen, der sie in ihrer Jugend missbrauchte. Der Roman Schweizerin Melara Mvogdobo über fünf Schwestern provoziert mit seiner Brutalität, ist aber auch humorvoll.

Der Mann ist ein Schurke, ein Scheusal. Nicht nur hat er seine Frauen ausgenutzt, tyrannisiert und misshandelt. Sondern seine Töchter in ihrer Kindheit und Jugend jahrelang missbraucht.

Vier von ihnen leben in der Schweiz und leiden noch als Erwachsene unter ihrer Kindheit. Eine von ihnen, die schwangere Céleste, findet, dass sie das Erlittene lang genug in Selbstzerstörung umgesetzt haben. Dass das Problem buchstäblich an der Wurzel angepackt werden muss: Der Vater soll sterben. Als alter Mann lebt er nun in seiner Heimat Kamerun, umsorgt von der aktuellen Frau und der jüngsten Tochter Seraphine, die nur das Leben in Afrika kennt.

Ein Krimi mit überraschenden Wendungen

Céleste mobilisiert die anderen. Sie machen mit, mehr oder weniger zögerlich. Doch schon die Reise wird zum Abenteuer. Und vor Ort zeigt sich, dass es gar nicht einfach ist, den Alten um die Ecke zu bringen. Vor allem, als er einen Herzinfarkt produziert und der Rache womöglich zuvorkommt. Und Seraphine? Wird sie mitmachen? Dieser geht es zunächst vor allem darum, den reichen Halbschwestern aus der Schweiz möglichst viel Geld aus den Taschen zu leiern.

Auch sonst geraten die Afroschweizer Schwestern unter der vollen Dosis kamerunischer Kultur und Familiensitten ziemlich ans Limit. Am Ende bietet die Story im Stile eines Krimis eine überraschende Wendung.

Die gebürtige Luzernerin Melara Mvogdobo (50) war mehrere Jahre in Afrika als Lehrerin und Traumaberaterin tätig.

Der Roman der gebürtigen Luzernerin Melara Mvogdobo, die mehrere Jahre auch in Kamerun gelebt hat, setzt auf starke Kontraste. Zum einen werden Gewalt und Missbrauch durch den Vater schonungslos geschildert. Und dazu passend die Rachefantasien seiner Opfer in drastischen Details. Ganz offen berichten die Schwestern, deren Perspektiven sich abwechseln, auch von anderen unliebsamen Erfahrungen mit Männern, von Gewalt über Betrug bis zu sexueller Selbstüberschätzung.

Viele Jahre schreckten Verlage davor zurück

Zum anderen ist die Erzähltonalität lakonisch, oft ironisch, oft schwarzhumorig-makaber. Melara Mvogdobo verbindet krassen Inhalt mit lockerer Form so konsequent, dass es literarisch tadellos funktioniert. Die Irritation, die das auslösen mag, ist gewollt und legitim. Und auch wenn sich diese Tonalität bei den Schwestern nicht unterscheidet, erfährt man dennoch, wie verschieden sie sind in ihren Hintergründen und ihrer Einstellung zum Vater zwischen Rachelust und familiärer Loyalität.

Die Frage nach einem autobiografischen Hintergrund liegt bei solchen Texten nahe. Doch Melara Mvogdobo hatte die Idee vor 20 Jahren aufgrund von Berichten einer Freundin. Lange scheuten sich Verlage, diese Story über Gewalt an Frauen und deren Rache zu publizieren. Es habe vielleicht «MeToo» gebraucht, überlegt die Autorin im Nachwort, dass sie nun noch einen Verlag gefunden habe. Der Roman ist ebenso schwer verdaulich wie unterhaltsam. Aber in jedem Fall mutig.