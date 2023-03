Literatur Eine Frau mit poetischer Potenz: Mit 74 veröffentlich Kathrin Burger ihren ersten Roman Kathrin Burger präsentierte am Wochenende ihren Erstling, in dem auch ihr Bruder, die Literaturgrösse Hermann Burger, eine Rolle spielt.

Kathrin Burger unterrichtete 30 Jahre an der neuen Kantonsschule Aarau. Jetzt hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht. Bild: zvg

Ein zartes Buch, so wie das Birkenlaub auf dem Cover vor bläulichem Grund. Herbstlaub. Kathrin Burger, 74, blickt in ihrem ersten Roman «Vor mir wird es Morgen» auf ihr Leben zurück. Nicht im Zorn. Und nicht psychologisierend, vielmehr in präziser Sprache, keiner Chronologie verpflichtet.

Es sind Empfindungen, zuweilen beim morgendlichen Blick aus dem Fenster gewonnen, aus der Gegenwart also, die Erinnerungen auslösen. «Was wir die Wirklichkeit nennen, ist eine bestimmte Beziehung zwischen diesen Empfindungen und Erinnerungen, die uns gleichzeitig umgeben.» Dieser Satz vom Marcel Proust, dem Roman als Motto vorangestellt, liefert das Thema.

Markus Bundi moderiert die Buchvernissage. Er spricht von einem Flirren zwischen Aussen und Innen. Die Ich-Erzählerin beobachtet aus ihrem Fenster die Aussenwelt: Garten, Licht, Veränderungen durch die Jahreszeiten. Was sie wahrnimmt, fasst sie in eine Sprache, die auch bei den Lesenden Bilder, Klänge, Düfte evoziert. Und damit innere Stimmungen bis hin zu körperlichen Empfindungen, Erinnerungen. Urmenschliche Koppelungen. «Es wäre toll, wenn meine Erinnerungen auch bei anderen Erinnerungen auslösen», sagt die Autorin. Keine Angst: Sie tun es.

Das längste Kapitel widmet sie dem Bruder

Kathrin Burger weiss, Erinnerungen sind keine Filme, vielmehr Bruchstücke. «Wir konstruieren, was war», sagt sie. Zumal mit dem Alter das Vergessen zunimmt. Sie spricht von «beseelten Erinnerungen, die etwas Magisches, Atmosphärisches haben».

In ihrer Arbeit am Text hat die ehemalige Gymnasiallehrerin solche Empfindungen vergegenwärtigt. Da kommt, natürlich, die Kindheit hoch, beim Einkaufen fühlt sie sich in den Fussstapfen der Mutter. Eine Weltverbesserungsbewegung, der ihre Eltern angehörten, taucht ebenso auf wie die Studienjahre, die Berufszeit, die persönliche Entwicklung. 47 Kapitel unterschiedlicher Länge verweisen auf die Lückenhaftigkeit jeden Erinnerns. Eine heitere, lakonische Melancholie durchzieht das Buch, etwa, wenn sich Kathrin Burger an den Ausstieg aus dem Berufsleben erinnert: «Es ist nur so, dass sich mein altes Leben gerade aus dem Staub macht. Es schleicht sich einfach davon. Das Ansehen, das Aussehen, das Auftreten. Alles nicht mehr wichtig, nicht mehr gefragt. Die Vorsilben blättern ab wie alter Verputz. Was sehe ich, wenn ich nicht mehr aussehe? Wo trete ich hin, wenn ich nicht mehr auftrete?»

Ein zartes Buch, so wie das Birkenlaub auf dem Cover. Bild: Rotpunktverlag

Immerhin: An der Buchvernissage ist sie aufgetreten. Und sie gesteht, wie «unangenehm» es sei, auf die Schwester des berühmten Hermann Burger reduziert zu werden. Ihm, dem grossen Bruder, widmet Kathrin Burger übrigens mit neun Seiten Umfang das längste Kapitel. Nummer 42, Hermanns Jahrgang. Zufall?

Gut zu wissen, dass «in der Villa mit Park» in Menziken auch eine Frau mit poetischer Potenz aufgewachsen ist. Das Buch beginnt im Herbst und endet durchaus zuversichtlich im Sommer: mit Haselsträuchern, die sich aus dem Dunkel geschält haben. Und «ein rasch anschwellendes Zwitschern, Tschirpen, Schackern und Schmettern von Vögeln erfüllt die Luft.»