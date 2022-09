Literatur «Ein kleiner Liebesbrief an die Jugend von heute»: Tamara Bach schreibt für Jugendliche so, dass es sogar Erwachsene verstehen Tamara Bach trifft den Ton der Jugendlichen. In Lenzburg schreibt die Autorin zurzeit an einem neuen Roman.

Tamara Bach hat zehn Jugendromane veröffentlicht, die nächsten zwei sind schon in Aussicht. zvg

Wer Bücher von Tamara Bach liest, hat automatisch Musik im Ohr. Denn an vielen Stellen liefert die Autorin den Soundtrack gleich mit: «Ordinary World» von Duran Duran für einen Roadtrip nach dem Abi («Busfahrt mit Kuhn»), «All I Want Is You» von U2 für das erste Mal richtig verliebt sein («Marsmädchen») oder etwas von den Ramones für die besondere Playlist, die man auf Klassenfahrt hört («Sankt Irgendwas»). «Mit Musik kann man Stimmungen heraufbeschwören oder manipulieren», sagt Tamara Bach. Seit Anfang September ist sie Residenzgast im Aargauer Literaturhaus in Lenzburg.

Seit 2003 ihr erster Roman erschienen ist – «Marsmädchen» wurde sogleich mit dem Deutscher Jugendliteraturpreis prämiert – haben sich die Musikcharts verändert. Dennoch bleibt die Autorin der Jugend treu. In diesen knapp zehn Jahren hat Tamara Bach rund zehn Jugendbücher veröffentlicht, in Lenzburg arbeitet sie an den letzten Korrekturen für den nächsten, der Anfang Jahr erscheinen soll, und das Folgende ist bereits in Planung.

Das wahre Leben entscheidet sich auf der Schultoilette

«In der Literatur, egal ob für Kinder oder Erwachsene, geht es um Grenzerfahrungen. Und in der Jugend gibt es etliche solche Momente, im Guten, wie im Schlechten», sagt Tamara Bach. Ihre Protagonistinnen erleben viele erste Male: echte Freundschaft, der erste Kuss, Verlust, Trauer… Die Umgebung, in der das geschieht, ist meist eine alltägliche. Gute Geschichten brauchen bei Tamara Bach keine fantastische Kulisse. Das wahre Leben wird im Kinderzimmer, dem man langsam zu gross geworden ist, oder vielleicht sogar auf der Schultoilette entschieden.

Tamara Bach, Sankt Irgendwas, 2020 Carlsen. 124 S. Carlsen

Ihr aktuelles Buch «Sankt Irgendwas», 2020 erschienen, begleitet eine Klassenfahrt angeführt von einem mürrischen Lehrer zu Ruinenbesichtigungen und drögen Museumsbesuchen – bis etwas passiert, über das später auf dem Schulhof getuschelt werden wird. Auf 124 Seiten protokollieren die Jugendlichen ihre Reise. In der Klasse gibt es Freundschaften, Aussenseiter, mit manchen spricht man mehr, mit anderen weniger. Es ist eine gewöhnliche Klasse und doch beschwört sie das Gefühl, dem man als Erwachsene manchmal nachtrauert: Zusammenhalt, das jugendliche «Wir gegen den Rest». Dieses Gefühl, das muss Lehrer Dr. Utz einsehen, lässt sich nicht so leicht brechen, erst recht nicht mit Strafaufgaben.

Jeder erinnert sich an die letzte Klassenfahrt

«Das Buch ist ein kleiner Liebesbrief an die Jugend von heute», sagt Bach, «da ist so viel Hoffnung, obwohl sie allen Grund hätte, unserer Generation vor die Füsse zu spucken.» Ob in Dialogen oder eben im Lagerprotokoll, Bach legt ihren Protagonisten keine Wörter in den Mund. Wie ihr das gelingt, Mitte 40, den richtigen Ton zu treffen? Tamara Bach:

«Liebeskummer tut immer weh, egal wie viele Lieben man schon hatte.»

Die Sorgen der Jugendlichen sind nicht geringer, nur weil sie jünger sind. Die Autorin nimmt ihre Figuren, ihre Geschichten – und damit auch ihre Leserschaft ernst.

Nach «Sankt Irgendwas» würden ihr auch immer wieder Erwachsene von ihren Klassenfahrten erzählen, erstaunt darüber, dass man die Geschichte auch Jahre nach der eigenen Schulzeit noch verstehe. Während ihres Atelieraufenthalts in Lenzburg gibt Tamara Bach in verschiedenen Formaten Einblick in ihr Schaffen.