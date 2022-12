Kunst Lachen erlaubt: Diese Ausstellung bringt Witz und Farbe in graue Wintertage Das Künstlerduo M.S. Bastian und Isabelle L. versteckt Mickey Mouse und Andy Warhol in abgründigen Wimmelbildern. Zu sehen sind diese zum ersten Mal im Aargau.

Das «Paradies» von M.S. Bastian / Isabelle L., ist 20 Meter lang. (Ausschnitt aus: Beseelte Landschaft am Tag, Panorama, 2021 + 2022). M.S. Bastian / Isabelle L. / Kunsthaus Zofingen

Die Kinder drücken ihre Nasen an das Schaufenster, dahinter gibt es keine Süssigkeiten, obwohl die Auslage ähnlich bunt ist. Stattdessen sind es tatsächlich Leinwände, die die Kinder faszinieren, die eben in die Mittagspause rennen. Vis-à-vis vom Schulhof hat im kleinen Kunsthaus in Zofingen eine neue Ausstellung eröffnet mit den poppigen Werken von M.S. Bastian und Isabelle L.. Das Bieler Künstlerpaar hat dafür eine eigene Welt – sogar ein ganzes Paradies – erschaffen.

«Pulps Abenteuerfahrt» heisst das Farbspektakel. «Pulp» ist ein kleines geisterhaftes Wesen, eine Mischung aus Barbapapa und dem kleinen Gespenst, das die Künstler seit vielen Jahren begleitet. Es ist ein Alter Ego, das für sie diese Welt bereist, die witzig, verspielt und abgründig zugleich ist. Für die Ausstellung haben sie M.S. Bastian und Isabelle L. kartografiert. Das aufregendste Reiseziel liegt im südlichen Zipfel dieser «Pulpomania-Insel».

M.S. Bastian / Isabelle L. sagen «Willkommen in Pulpomania» (2021 + 2022). M.S. Bastian / Isabelle L. / Kunsthaus Zofingen

Die Ausstellung versammelt Bilder in verschiedenen Formaten, Collagen und Skulpturen. Da sind Landschaften, wilde Gärten, die nicht zufällig an Henri Rousseau erinnern, Unterwasserszenen oder der Fuji-Vulkan frei nach Katsushika Hokusai. Belebt werden diese Kulissen von Figuren aus der Pop-Kultur: Mickey Mouse, die Biene Maja und immer wieder Andy Warhols «Campbell-Conserve». Kitsch wird dabei hemmungslos mit Pauken und Fanfaren zelebriert. Wie auf wilden Wimmelbildern ist vieles erst auf dem zweiten Blick zu entdecken. Die lustigen Comicfiguren sind nicht immer ganz so harmlos, wie sie zunächst scheinen, das Lachen sitzt doch manchmal eher verschlagen im Gesicht.

Wir brauchen alle ein Stück Utopia

M.S. Bastian und Isabelle L. 2020 in der Galerie Urs Reichlin in Zug. Stefan Kaiser

M.S. Bastian und Isabelle L., nicht nur an der Leinwand ein Paar, arbeiten seit 1999 zusammen. Ein Auftrag für einen Werbespot für Zahnhygiene führte sie zueinander. Seit 2004 treten sie ausschliesslich als Duo auf, die Bilder sind Gemeinschaftswerke. Sie entstehen in einem kleinen Atelier, werden laufend ergänzt und überarbeitet. Wer in der Ausstellung genau hinsieht, wird erkennen, dass viele Schichten unter einem fertigen Bild liegen müssen. Und «fertig» sei ein Bild indes erst, wenn beide Künstler ihre Namen auf die Leinwand gesetzt haben.

In Biel zu Hause haben die beiden mehrere grössere Arbeiten draussen im Stadtraum realisiert, den Waggon eines Gurtenbähnli etwa haben sie mit ihren Pulp-Figuren gestaltet. Vor einigen Jahren haben sie ein über 50 Meter langes Panorama entworfen, die «Bastokalypse».

Im Aargau ist es die erste Ausstellung des Duos, doch sie fährt mit vielen neuen Arbeiten auf. Der Höhepunkt in diesem «Pulpomania» ist das Nachfolgeprojekt der «Bastokalypse». Es ist ein irres Paradies auf immerhin 20 Meter Länge. Kurz denkt man noch an Hieronymus Bosch, bevor einen die Comicfiguren, angeführt von Pulp, aufs Neue an der Nase herum führen. Die fluoreszierende Farbe verleiht der Szene einen mystischen Effekt. Ein solch freches Utopia ist in diesen Zeiten nötiger denn je.