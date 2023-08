Ausstellung zofingen Was macht Lucky Luke in einem Kunsthaus? Die Aargauer Künstler Andreas Hofer und Roman Sonderegger nehmen Zofingen ins Visier. Ihre Ausstellung im Kunsthaus Zofingen erzählt urbane Stadtgeschichten mit einer Spur Wilder Westen.

Das Kunsthaus in Zofingen war vor 200 Jahren ein Schützenhaus. Die Installation von Roman Sonderegger greift diese Geschichte auf. Bild: Rachel Bühlmann / Kunsthaus Zofingen

Wenn Sie ein Auge zukneifen, zielen Sie besser. Das Ziel ist nun visiert, der Schuss flirrt schon in der Luft. Und das in einem Ausstellungsraum? Das Kunsthaus Zofingen sitzt in einem ehemaligen Schützenhaus. Durch die Bogenfenster hindurch nahmen vor rund 200 Jahren die Schützen die Zielscheiben ins Visier. Diesen Moment verholt Roman Sonderegger aus der Geschichte in die aktuelle Ausstellung, die er gemeinsam mit Andreas Hofer bestreitet. Die zwei Aargauer Künstler liefern sich jedoch eher ein Duett denn ein Duell. Die Arbeiten der beiden kokettieren miteinander, obwohl sie unabhängig voneinander entstanden sind.

Roman Sonderegger arbeitet am liebsten im und mit dem Raum. Für die Ausstellung in Zofingen bezieht er sich auf die Geschichte des Baus. Die einstigen Schusslinien der Schützen spiegelt er, spannt Fäden quer durch die Räume auf ein unsichtbares Ziel hin. Die Schnüre zerschneiden den Blick und die Durchgänge, im Ausweichen ergeben sich neue Perspektiven für das Ausstellungspublikum.

Bitte nehmen Sie einen Umweg

Andreas Hofer hat für seine Arbeiten die Umgebung erkundet, nicht aber etwa die schmucke Altstadt mit ihren pittoresken Gassen, sondern das rohe Industriegebiet auf der anderen Gleisseite. Hinter anonymen Fassaden wird hier an innovativen Ideen getüftelt, neben den breiten Strassen wuchert Unkraut. Unspektakulär. Banal. Faszinierend.

Der Künstler mietete sich in einem leer stehenden Büro ein, begab sich von dort aus auf Streifzüge und legte sich auf die Lauer. Mal sind seine Blicke auf das Areal forschend, mal verfremdend. Aus den Observierungen sind mehrere grossformatige Bilder, Zeichnungen und Videoarbeiten entstanden, die das Stadtwerden schildern. Mit schmissigen Zügen auf grossen Blättern zeichnet er das Gestrüpp am Wegrand als unwegsamen Urwald. Fussgänger werden als Kreideschraffuren auf Tafeln zu verblassenden Protagonisten eines unbelebten Gebiets. Und in surrealen 3D-Animationen werden die Hinterhöfe zu einem unheimlichen Labyrinth ohne Ausgang.

Während seines Aufenthalts rund um die «Bleiche» verschickte Hofer 96 Postkarten, die Teil der Ausstellung sind. Sie sind kleine Liebeserklärungen an das Nebensächliche und eine Einladung an Flaneure, sich auf Abwege zu begeben.

Begeben Sie sich in die Schusslinie

Kommt es im Kunsthaus Zofingen zum Duell? Die Ausstellung zeigt Werke von Roman Sonderegger und Andreas Hofer. Bild: Rachel Bühlmann / Kunsthaus Zofingen

Diese Wege führen als Erstes ins Obergeschoss, wo man einer weiteren Installation von Roman Sonderegger begegnet. Acht mannshohe Sockel hat der Künstler hier einander vis-à-vis gestellt. Vier balancieren, kurz vor dem Fall, auf einer Kante, gehalten werden sie lediglich von den zarten Schnüren. Der Titel verrät: Die Besucherin befindet sich in der Schusslinie. «Schneller als die Schatten», heisst das Werk, mit dem Sonderegger nun doch ein Duell im ehemaligen Schützenhaus veranstaltet. Die Spannung ist spürbar, fast will man die zerbrechlichen Kronleuchter in Sicherheit bringen. Die Industrie-Prärie auf Hofers Bildern im Hintergrund ist menschenleer: «High Noon» in Zofingen.