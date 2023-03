Kunst Heute schon Nein gesagt? Diese Ausstellung in Aarau hilft Ihnen dabei Das Neinsagen will geübt sein. Dass das sperrige Wörtlein aber auch Spass machen kann und manchmal richtig nützlich ist, zeigt eine Ausstellung im Forum Schlossplatz.

Es ist ein schmaler «Grat» (Katharina Anna Wieser, 2023) zwischen Ja und Nein. Bild: Peter Koehl / Forum Schlossplatz

Ein Nein rollt nicht leicht über die Zunge. Zwischen zusammengepressten Lippen lässt sich das sperrige Wort durchpressen, während man für den vollen Klang für ein überzeugtes Ja den Mund wie beim Singen öffnet. Das Nein wirkt meist unfreundlich, ablehnend, und doch nimmt sich so manche nach einer von Terminen überladenen Woche vor, öfters Nein zu sagen.

Das Neinsagen will geübt werden. Es gibt verschiedene Varianten, die lauten, die ruppigen – und die charmanten, fast sympathischen. «Kä Luscht», sagte Ueli Maurer schlicht und ehrlich, als er dem Fernsehen kein Interview geben wollte. «Ich möchte lieber nicht», sagt Bartleby in der gleichnamigen Erzählung von Moby-Dick-Autor Herman Melville, um die Arbeit zu verweigern. Diesen Satz, des wohl freundlichsten Neinsagers der Literaturgeschichte, schreibt sich das Forum Schlossplatz in Aarau auf die Fahne. «We would prefer not to», heisst die neue Ausstellung in dem historischen Gebäude, in dem sich 1798 die Regierung der Helvetischen Republik beriet – also dem ersten Bundeshaus, gewissermassen.

Ja, nein – und alles dazwischen

So zurückhaltend wie mit dem berühmten Satz von Bartleby an der Tür geht es im Innern (zumindest auf den ersten Blick) weiter. Kein Stoppschild versperrt den Weg, keine Demo brüllt den Besucherinnen und Besuchern im Protest entgegen. Kuratorin Lena Friedli sucht mit der Ausstellung nach den Zwischentönen im Nein.

Dazu passen die Textarbeiten von Alex Hanimann (*1955). Der St. Galler Künstler hatte 2009 eine Einzelausstellung im Aargauer Kunsthaus. Im Forum Schlossplatz testet er auf A2-formatigen Blättern aus, welche Kombinationen aus Ja und Nein möglich sind und wie viel Vielleicht dazwischen Platz hat. Seine Wortspiele aus schwarzer Gouache-Farbe liefern den Textrahmen für die freche Installation von Katharina Anna Wieser (1980). Sie baut einen «Grat» durch alle drei Räume im Erdgeschoss. Die Konstruktion aus Schichtplatten versperrt die üblichen Durchgänge. Was im ersten Moment eine Hürde ist, entpuppt sich beim ausdrücklich erlaubten Betreten als Einladung für neue Wege und Perspektiven. Um solche geht auch Nino Baumgartner (*1979). Der Berner fand über die urbane Kultur und das Skaten zur Kunst. Seit 2015 entwickelt er besondere Stadtrundgänge, bei denen selbst Alteingesessene Wege gehen, die sie noch nie zuvor gegangen sind. Einen solchen «Shortkut» hat er nun auch für Aarau entwickelt. Im Rahmen der Ausstellung kann man sich für die Tour anmelden.

Ein Nein – die Verweigerung des einen kann andernorts Türen öffnen. Mit dem sympathischen Bartleby zum Vorbild zeigt dies die Ausstellung auf leichtfüssige Weise. Melvilles Erzählung erhält darin ihren eigenen Auftritt. Der Schauspieler Michael Wolf (1966) hat sie eigens hierzu in einem einzigen, pausenlosen Durchlauf eingelesen. Mit seiner Stimme im Ohr fällt es einem vielleicht leichter, wenn man das nächste Mal sagen will: «Lieber nicht!»