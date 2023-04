Kunst Eine Landschaft für die Ewigkeit: Ein begehbares Kunstarchiv schärft unseren Blick für die Umgebung Archive sind staubig und trocken? Die Kuratorin Sadhyo Niederberger macht das Experiment und beweist das Gegenteil.

Kuratorin Sadhyo Niederberger entstaubt das Archiv. Bild: Verena Schmidtke

So wie sich einst die schneebedeckten Berge vor dem Alpenmaler Caspar Wolf aufgebaut haben, sehen sie längst nicht mehr aus. Im Winter ziehen Schneekanonen schmächtige Zungen über braungrüne Hänge, Gletscher ziehen sich zurück und hinterlassen felsige Schneisen. Landschaft verändert sich – mit und durch den Menschen.

Ob im 18. Jahrhundert bei Caspar Wolf oder bei Fotografen und Malerinnen wie Georg Aerni oder Mireille Gros heute, die Landschaft hat in der Kunstgeschichte ihr eigenes Kapitel. Auf Papier wurde und wird sie notiert und vermessen, in Öl als ideale Erinnerung verfestigt, auf Zelluloid dokumentiert. Die Varianz ist gross, und im Gegensatz zu anderen Ressourcen längst nicht ausgeschöpft. Die Kuratorin Sadhyo Niederberger macht sie sich nun zum Thema für ein umfassendes Ausstellungsprojekt in Muri.

Vom Hügel zur Mondlandschaft

Der Ausstellung voran geht ihr wachsendes Archiv, das sie für die Ausstellung «Grand Tour Caspar Wolf» aufgebaut hat. Es versammelt Kunstwerke, manche kaum mehr als erste Skizzen, Texte und Audio-Beiträge zu Themen aus der Zeit Caspar Wolfs, «die uns auch heute beschäftigen». Dieses Archiv hat die Kuratorin nun mittels eines Aufrufs an Kunstschaffende aus der Umgebung erweitert. Eingegangen sind etwa 150 Beiträge von Künstlerinnen und Künstlern, die sich in unterschiedlichster Art und Weise mit der Natur befassen. Ein Auswahl dieser Eingaben sind aktuell in Muri unter dem Titel «Sedimentieren, kristallisieren, kondensieren» zu sehen.

Hinter dem steinigen Wort-Dreiklang verbergen sich überraschende Fundstücke. Das Publikum entdeckt Andrina Jörg wieder, die künstliche Pflanzen wie von einem fremden Planeten auf Bergwiesen spriessen lässt. Es beobachtet die Kosmonauten von Max Grüter, in sich verschmelzende Collagen von Ueli Sager. Dicht gehängt verschafft die Ausstellung einen lustvollen Überblick, lässt Blicke über Bilder schweifen wie sonst über mächtige Panoramen.

Kunst haltbar machen

Die vier Museumsräume machen die Archivarbeit der Kuratorin begehbar. Zu sehen sind nämlich nicht die tatsächlichen Kunstwerke, sondern ihre Dokumentationen. Damit holt Sadhyo Niederberger in bemerkenswerter Pionierarbeit ans Licht, was sonst hinter verschlossenen Ateliertüren erahnt werden kann. Viele Kunstwerke sind meist für kurze Zeit an begrenzten Orten ausgestellt, Installationen sind gar nur für einen bestimmten Moment (auf-)gebaut. Manches Kunstwerk ist ebenso vergänglich wie Schnee bei Tauwetter. Das digital frei zugängliche Archiv macht sie haltbar. Es schafft eine Plattform für Kunstschaffende und -interessierte, die Werkzeug und Fundgrube zugleich ist.