Ausstellung Eine Ära geht zu Ende: Mit Beat Zoderer und Hannah Parr verabschiedet sich der Kunstraum Baden vor dem Umzug Sie sind ein ungleiches Duo und doch teilen sie sich ein Atelier - und nun sogar eine Ausstellung: Der bekannte Aargauer Künstler Beat Zoderer und die Britin Hannah Parr. Wie das funktioniert, zeigt die letzte Ausstellung von Kuratorin Claudia Spinelli im Kunstraum Baden.

Glamour und klare Linien: Hannah Parr und Beat Zoderer stellen im Kunstraum Baden aus. Bild: Rolf Bismarck/zvg

Golden fällt das Haar der zwei Blonden, es ist ordentlich gekämmt. Wie gern lassen wir uns doch von der Schönheit um den Finger wickeln. Denn in diesem Moment schütteln die zwei Blondinen ihren Kopf, mit dem unmissverständlichen «Nein!» ist der Zauber gebrochen. Da stehen lediglich zwei mit Sensoren manipulierte Coiffeurstühle, die Künstlerin Hannah Parr hat sie mit Perücken geschmückt. Ja, die Künstlerin hat ihren eigenen Kopf.

Zu sehen sind ihre Arbeiten aktuell in einer Doppelausstellung mit dem fast 30 Jahre älteren, bekannten Aargauer Künstler Beat Zoderer. Zoderer, der die Tradition der schweizerischen konstruktiven Kunst in einem ganz eigenen Verständnis und, mehrfach ausgezeichnet, weitererzählt, zeigt parallel einen Querschnitt durch sein Schaffen. Wieder schütteln drüben die robotisierten Blondinen ihre Köpfe, das tun sie im Zweiminutentakt. Ein ungleiches Paar für einen Doppellauf? Nicht so sehr, wie es auf den ersten Blick scheint. Hannah Parr und Beat Zoderer arbeiten an der selben Adresse in Wettingen, sie teilen sich das Atelier. Auf der einen Seite der Wand der 1955 in Zürich geborene Zoderer, auf der anderen Seite die 1984 geborene Britin.

Bauschranken vor dem Umbau

Parr assistiert Zoderer, seit sie im Studium an der Zürcher Hochschule der Künste den Künstler im Atelier besuchte. «Ich sah seine Arbeiten und wusste, ich muss ihn ansprechen», erzählt Hannah Parr. Die Doppelausstellung ermöglicht einen intimen Einblick in ein Kunstschaffen zweier unterschiedlicher Künstler mit einem Gespür für das Handwerk und einem Sinn für Humor.

Beat Zoderer (links) und Hannah Parr besprechen die gemeinsame Ausstellung. Bild: Rolf Bismarck/zvg

Es ist die letzte Ausstellung im Kunstraum Baden unter der Leitung von Claudia Spinelli. Die Kuratorin stellt seit über 13 Jahren Kunst aus der Region und darüber hinaus aus, immer wieder gelangen ihr überraschende Konstellationen und spannende Eingriffe wie mit Pat Nosers Stadtdschungel, die rosa Welt von Nici Jost oder Eric Hattans Möbellager. Nun haben die Regionalwerke AG Baden Eigenbedarf für die Immobilie am Fusse des Badener Bahnhofs angemeldet, der Kunstraum wird zum Jahreswechsel in direkte Nachbarschaft von Ateliers und Proberäumen sowie der Galerie 94 auf das Merker-Areal ziehen. Diesen Umzug macht Spinelli, Urgestein im Badener Kunstgeschehen, mit ihrem Team nicht mit, wie sie Anfang August überraschend mitteilte.

In dieser vorerst letzten Runde überlässt Claudia Spinelli die Wände also Beat Zoderer und Hannah Parr. Letztere baut grad mehrere davon in den Ausstellungsraum hinein und stellt sie dem Publikum in den Weg. Wer es an der haarigen Barrikade gleich hinter dem Eingang vorbei geschafft hat, stösst immer wieder an die rot-weissen Schranken, die sonst Baustellen begrenzen. Die Britin zersägt sie, setzt sie neu zusammen, mal grosszügig zu einem sowohl ein- wie ausschliessenden Zaun, mal kleinstteilig zu einem malerischen Mosaik.

Ordnungsliebe mit Augenzwinkern

Vom Grossen zum Kleinen, vom Kleinen zum Grossen. Die Bauschranken, mit denen Parr arbeitet, liegen den Arbeitsmaterialien, die man bei Beat Zoderer findet, gar nicht so fern: der Locher, die Registerschildchen oder die Sichtmappen.

Beat Zoderer ist gelernter Hochbauzeichner, was seine pragmatische Ordnungsliebe erklären mag. Man spürt sie in seinen Zeichnungen, der Malerei und den Skulpturen, für die er bekannt ist. In gleichmässigen Winkeln stossen Flächen und Linien aneinander, bis die kräftige Farbigkeit sie bald wieder zum Flirren bringen. Eckiges wird rund, Weiches scheint unter dem richtigen Lack hart, und schwer verdichtetes Aluminium federleicht. Ganz so eindeutig ist es eben nicht. Mit seinem präzisen Blick für das Alltägliche bricht Beat Zoderer die Strenge, welche die geraden Linien und Raster in der Konkreten Kunst oft behaupten.

Die Arbeiten gehen zurück bis Mitte der 80er-Jahre, wo ungezähmte Figuren und Farben deutlich von den Jugendunruhen in Zürich geprägt sind. Diese Bilder zeigen auch, woraus der Künstler bis heute schöpft. «Ich bin ins Archiv gestiegen, das ist ein Wiedersehen mit Herzenstücken», sagt Zoderer, der in Baden Werke zeigt, die bislang noch nie ausgestellt wurden.

Die Ausstellung von Beat Zoderer und Hanna Parr markiert also einen Kapitelwechsel. Sie war nicht als Abschiedsgruss geplant und passt dafür doch gut, denn sie zeigt, wofür der Kunstraum Baden unter der Leitung von Claudia Spinelli stand: überraschende Begegnungen und eigensinnige Perspektiven, die nicht selten mit einem Augenzwinkern vorgetragen werden.