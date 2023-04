Kunst am KSA «Fahrlässig» und «verheerend»: So deutlich ist die Kritik am Umgang mit der Kunstsammlung des KSA vom Berufsverband Visarte Die Sparmassnahmen des Kantonsspital Aarau treffen auch die Kunstsammlung. Die Stelle, die für ihre Pflege verantwortlich war, wurde ersatzlos gestrichen. Nun äussert der Berufsverband «Visarte» scharfe Kritik.

Der Umgang mit der Kunstsammlung am KSA stösst auf Kritik. Mathias Förster

Sie sind nicht die ersten, die wissen wollen, wie es mit der umfassenden Kunstsammlung des Kantonsspital Aarau (KSA) weitergeht. Nachdem bekannt wurde, dass wegen des Sparprogramms künftig auf die Kuration der Sammlung verzichtet wird, sind bereits zwei Interpellationen mit Fragen zum Fortbestand eingegangen.

Nun äussert sich auch der Berufsverband für Künstlerinnen und Künstler «Visarte». Herausragende Kunstwerke würden «durch kurzfristige – und angesichts der geplanten Kosten für den Neubau symbolische – Sparmassnahmen gefährdet.» Die Kunstsammlung sei ein wertvolles kantonales Kulturgut, das so fahrlässig gefährdet würde, heisst es im offenen Brief.

Dieser richtet sich nicht nur an die Verantwortlichen des KSA, sondern auch an Landammann Gallati und Regierungsrat Hürzeler. Denn als Alleinaktionär sei auch der Kanton in der Verantwortung: «Ein solches Vorgehen zuzulassen, ist eines Kantons, der sich als ‹Kulturkanton› bezeichnet (...) nicht würdig.»

Immer wieder betonen die Verantwortlichen, dass mit der Sammlung professionell umgegangen wird. Die Fragenden scheint dies wenig zu beruhigen.