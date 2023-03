Klassikkonzert Umjubeltes Debut für Stargeiger Daniel Hope in Aarau Die Standing Ovation war Daniel Hope gewiss. In seinem neuen Programm mit «amerikanischen» Stücken hatte es auch Platz für Gershwins «Porgy&Bess».

Stargeiger Daniel Hope und sein Klavierbegleiter Jacques Ammon. Bild: Helene Seider/Aarau, 28.2.23

«Kaum zu glauben,» meinte Hope zu Beginn des Konzerts schmunzelnd, «aber dies ist tatsächlich mein Debut in Aarau!». Der Stargeiger, der in der ganzen Welt gastiert, spielte einen Duoabend zum Thema «America», dem er auch seine neuste CD widmete. Am Klavier begleitete ihn Jacques Ammon. Hope moderiert seine Konzerte gerne selbst. Was sonst bei Musikern schnell geschwätzig wirkt, ist bei ihm spannend und unterhaltsam. Man merkt sogleich, dass er auch sonst professionell moderiert, etwa in seiner beliebten Sendung «Daniel Hope persönlich», die er wöchentlich auf WDR 3 macht. Seine knappen, charmant vorgetragenen Erläuterungen zu den «amerikanischen» Stücken des Abends kamen auch in Aarau sehr gut an.

Seit Hope 2016 als Musikdirektor das Zürcher Kammerorchester übernommen hat, leben auch dessen Konzerte von eben diesem einzigartigen Spirit, den dieser vielseitig interessierte Musiker verbreitet. Dass dieses Gastspiel-Debut in Aarau zustande kam, ist dem umtriebigen Intendanten Christoph Müller zu verdanken, der die Konzertreihe «Klassiksterne Aarau» betreut.

Schwungvoller Start mit Dvoráks «Aus der Neuen Welt»

So witzig und unterhaltsam Hopes Moderation war, so geistreich ist seine Programmierung. Antonín Dvorák machte den Anfang, mit der Violinsonate op. 100, welche dieser 1893 in New York City schrieb. Dvorák hatte den Ruf angenommen, in den USA eine Art amerikanische Nationalmusik zu schaffen. Sein bedeutendster Beitrag dazu ist die Sinfonie Nr. 9 «Aus der Neuen Welt».

Hope und Ammon wagten aber auch Ausschnitte von Stücken: etwa den «Blues. Moderato» aus Maurice Ravels Violinsonate Nr. 2 G-Dur, oder Hans Eislers Stück «An den kleinen Radioapparat» aus seinem Hollywood Songbook. So hörte man die jazzigen Rhythmen und Harmonien, welche die europäische Klassik in den 1920er Jahren vital belebten, für einmal durch die Ohren ganz verschiedener Kulturen: hier tschechisch, da französisch und dort deutsch.

Die beiden Vollblutmusiker knieten sich so richtig rein in dieses jazzige Ambiente. Unerhört, wie subtil sie dabei die Klangfarben zu wechseln wussten, etwa von Dvorák zu Ravel. Und das «Nocturne» von Aaron Copland (1900-1990), der laut Hope «als einer der ersten Klassiker das neue Jazzgefühl in sein Schaffen mit einbezog», war in seiner dunklen Bluesstimmung einfach nur betörend.

Und dann musikalisch nach Hollywood

Der Wechsel in die Moderne war damit gut vorbereitet. Das Stück «Fantasy Suite 1803», welches der Amerikaner Jake Heggie (*1961) im Auftrag von Hope komponiert hat, wurde 2020 im Beethovenhaus Bonn uraufgeführt, in Aarau spielte das Duo die Schweizer Erstaufführung. Heggie befasst sich hier mit Beethovens «Kreutzersonate» und wandelt die ausgewählten Motive in eine Klangaura um, die ihresgleichen sucht. Wunderbar ausbalanciert zwischen Violine und Klavier gelangen die luziden Klänge, das Überraschungsmoment mit den im Flügelinnern gestrichenen Saiten war zauberhaft.

Der zweite Teil des Abends galt der Filmfabrik Hollywood. Viele jüdische Komponisten, die vor den Nationalsozialisten geflüchtet waren, versuchten sich dort mit Filmmusik. Hope wusste dazu einige amüsante Anekdoten zu erzählen, dann entfalteten die beiden Musiker den üppigen amerikanischen Sound. Wenn man bedenkt, dass etwa die Filmmusik zu «Ben Hur» von Miklós Rózsa mit riesigem Orchester eingespielt wurde, dann war das «Liebesthema» daraus sicher das geeignetste, um in Duobesetzung gespielt zu werden.

Hier konnte sich auch der Pianist Jacques Ammon voll entfalten, die beiden genossen den Filmsound in vollen Zügen. Das Programm schloss mit Hits aus George Gershwins Oper «Porgy and Bess» und dessen Musical «Girl Crazy». Das Publikum wurde mitgerissen, die Standing Ovation wollte kein Ende nehmen, erst nach mehreren Dreingaben beruhigte es sich. Hope freute sich darüber und meinte: «Ich komme gerne wieder!».