Klassik Manche erste Male überraschen: Erstmals gibt es Orchesterwerke von Dieter Ammann auf CD Eigentlich gehört bei Dieter Ammann das Live-Erlebnis dazu. Diese erste (!) CD mit Orchesterwerken des Schweizer Komponisten lässt jedoch aufhorchen.

Dieter Ammanns Geburtstagskonzert gibt es jetzt auf CD. Bild: Priska Ketterer/HSLU

Erstaunlich ist das in mancherlei Hinsicht. Ammann, der mit seiner Familie in Zofingen lebt, zählt zu den international gefragten Schweizer Komponisten. Und am liebsten schreibt er für gross besetztes Orchester. 2010 war er Composer in residence am Lucerne Festival, führende Orchester wie das Boston Symphony Orchestra, das BBC Symphony Orchestra, die Münchner Philharmoniker oder das Tonhalle-Orchester Zürich spielen seine Werke. Auf CD aber ist Ammanns Musik eher spärlich dokumentiert. Nun legt die Basel Sinfonietta die erste Porträt CD mit Orchesterwerken vor. Es handelt sich um einen Mitschnitt ihres Geburtstagskonzerts für Ammann von 2022.

Die Geigerin Simone Zgraggen spielt das faszinierende Stück «unbalanced instability» (2013) für Violine und Kammerorchester. Es ist ein halbstündiger Konzertsatz, in dem die Solostimme eng verwoben ist mit dem Orchester. Der Solopart steigert sich immer wieder in rasende Tempi, in welchen die Solistin klangliche Farb-Nuancen und höchste Flageolettöne treffen muss, «unstabile» Glissandi und Vierteltönigkeit trüben gezielt den reinen Ton.

Ein herrliches Geburtstagsgeschenk

Bei Ammanns energetischer, rhythmisch impulsiver Musik gehört das Live-Erlebnis einfach dazu – so könnte man denken. Die CD-Aufnahme macht nun aber ein anderes Hinhören möglich. Da sind nur noch Töne, Rhythmen und Farben, ohne das Spektakel auf der Bühne. Die Aufnahme ist gut ausbalanciert, man hört die feinsten farblichen Nuancen, die hingebungsvollen Soli der Geigerin überraschen.

unbalanced instability. Video: YouTube/Basel Sinfonietta

Für das Triptychon «Core (2002) – Turn (2010) – Boost (2000/01)» ist ein gross besetztes Orchester vonnöten. Baldur Brönnimann setzt mit seiner Basel Sinfonietta die Tempi etwas langsamer an als vorgeschrieben, dafür gelingen das präzise Zusammenspiel und der impulsive musikalische Sog überraschend gut. Für dieses Geburtstagsgeschenk an Ammann haben sich Brönnimann und die Basel Sinfonietta echt ins Zeug gelegt.

Eine weitere CD in Arbeit

Und der Komponist freut sich darüber. Er arbeitet gerade an einem Viola-Konzert für das Basler Sinfonierochester. Was bedeutet ihm, dessen Musik ja oft gespielt wird, diese erste Orchester CD? «Sie ehrt mich. So eine CD-Produktion zeugt von einer echten Wertschätzung. Eine CD ist sorgfältiger produziert als ein Youtube-Film, die Aufnahmen sind präziser, und es gibt ein erklärendes Booklet dazu. Das erhöht den dokumentarischen Wert.»

Diese Wertschätzung wollte Ammann auch die Schweizer Dirigentin Graziella Contratto entgegenbringen. Sie hatte eigentlich vor, in ihrem eigenen CD-Label «Schweizer Fonogramm» die erste Orchester-CD mit Werken von Ammann zu produzieren. Und zwar als teure Studioaufnahme mit dem renommierten «Orchestre de la Suisse Romande» unter Jonathan Nott. Die CD hätte eigentlich im Frühjahr erscheinen sollen, doch die Produktion hat sich verzögert. Nun ist ihr «Naxos» mit der Basel Sinfonietta zuvorgekommen.