Klassik Der Blockflöten-Rebell Isaac Makhdoomi ruft mit seinem neuen Album zum Vivaldi-Höhenflug Der Schweizer Blockflötist Isaac Makhdoomi zieht auf seiner neusten Vivaldi-CD alle Register. Und zeigt seine akrobatische Virtuosität auch live in Wettingen.

Beim Foto für das neue Album von Isaac Makhdoomi muss man ein wenig an James Bond denken. Zvg

Vor einem Helikopter hat sich Isaac Makhdoomi für das Coverfoto seiner neuen Vivaldi-CD abbilden lassen. Seine rebellische Ader habe dabei mitgespielt, sagt er selber dazu, oder auch die Agenten-Attitüde eines James Bond – der Pilot fehlt zwar im Cockpit, aber dieser junge Mann würde natürlich selber fliegen. Das Bild passt aber auch deshalb ausgezeichnet, weil der 1984 in Arlesheim geborene Blockflötist – Vater aus Kaschmir, Mutter aus der Schweiz – es wahrhaftig aufnehmen kann mit den fliegenden Kollegen aus der Vogelwelt: Auf seiner Vivaldi-CD zwitschert und trillert es, dass es eine wahre Freude ist.

Drei der fünf Concerti des venezianischen Barockmeisters spielt Makhdoomi auf der kleinen Sopranino-Blockflöte, zwei auf der grösseren Schwester, der Altblockflöte. Ein bisschen hat er dabei auch geklaut, nur drei davon hat Vivaldi explizit seinem Instrument zugedacht, zwei Konzerte entstanden für die Traversflöte: «Il Gardellino», der übermütig trillernde Distelfink, und «La Notte», die spukhafte Geisterstunde in einem venezianischen Palazzo. Die Barockzeit hat solche Besetzungsfragen aber sehr offen gesehen, und wenn man diesem Virtuosen zuhört, spielt es überhaupt keine Rolle, ob Vivaldi beim Komponieren nun wirklich an die Blockflöte gedacht hat: Makhdoomi spielt jeden Ton so, dass man sofort überzeugt ist, dass es genau so und nicht anders klingen soll.

Vivaldis Gerüst ist sein Trampolin

Zwei Fähigkeiten zeichnen ihn dabei besonders aus: Zum einen ist es seine fingerflinke Virtuosität, die gerade auf dem kleinen Instrument zu teilweise schier irrwitzig schnellen Skalen und Koloraturen führt. Zum anderen aber ist Makhdoomi, ausgebildet unter anderem beim bekanntesten Schweizer Blockflötisten Maurice Steger, ein ausdrucksvoller Musiker, der sich ständig reizvolle Freiheiten herausnimmt und der die melodischen Phrasen nicht nur berührend singen kann, sondern der auch das bei Vivaldi oft stabile Gerüst der Begleitung als Trampolin für ganz eigene rhythmische Akzente und Kontraste nimmt. Und diese musikalische Freiheit überträgt sich auch auf die Begleitband «Ensemble Piccante», die Makhdoomi 2018 mit Studienkollegen aus dem Umfeld des historisch informierten Instrumentalspiel gegründet hat.

Der Solist selbst zieht alle Register, gibt sich als kapriziöse Operndiva, spielt den Barockrebellen, zeigt immer wieder mit Witz und Charisma, dass man spielen und jonglieren darf mit dieser Musik, demonstriert mit seinen Kollegen, dass die Freiheiten von Jazz und Improvisation mühelos auch hier ausgelebt werden können. Der Virtuosität der Concerti setzt er lyrische Ruhepunkte zur Seite: Das Andante aus dem «Winter» der «Quattro Stagioni» oder eine Vivaldi-Opernarie hat er sich für seine innig klingende Altflöte arrangiert, in einer weiteren trifft er den jungen französischen Countertenor Arnaud Gluck zum Gesangsduell von Stimme und Blockflöte.

Er begeisterte Christa Rigozzi und DJ Bobo

Mit dieser neuen CD ist Isaac Makhdoomi so richtig in der Barockzeit angekommen. Danach sah es zuerst nämlich eher nicht aus. Zuerst tobte er sich als Jazzer aus und nahm zusammen mit dem Pianisten Andrea Svarc eine CD mit Eigenkompositionen auf, die unbekümmert kreuz und quer durch die Weltmusik geistern. Einem grösseren Publikum bekannt wurde er 2015 in der TV-Show «Die grössten Schweizer Talente», wo das Duo mit einer funkigen Michael Jackson-Paraphrase bei Christa Rigozzi, Gilbert Gress, DJ BoBo und Sven Epiney ein vierfaches «Ja» erntete, dann aber doch nicht weiter kam.

Danach aber besann sich Makhdoomi auf die Zeit der Hochblüte seines Instruments und legte den roten Teppich aus für den kaum bekannten Barockkomponisten Domenico Dreyer, der von Florenz aus Europa eroberte und in St. Petersburg starb. Aber auch sein aktueller Vivaldi-Höhenflug ändert nichts daran: Nach wie vor ist Isaac Makhdoomi auch in der Welt der improvisierten und neuen Musik zu Hause und hat als Komponist bereits etliche Werke veröffentlicht.

Zeit zum Unterrichten bleibt dennoch: Seit 2013 ist Makhdoomi Blockflötenlehrer. Als Lehrer ist es ihm wichtig, nicht nur die Freude und Leidenschaft für die Musik vorzuleben, sondern auch die individuellen Fähigkeiten und den persönlichen Ausdruck zu fördern und den Auftritt vor Publikum zu unterstützen. Seine begabtesten Schüler und Schülerinnen stellt er gerne vor Herausforderungen wie den Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb und kann auf seiner Webseite bereits eine imposante Galerie von Erfolgen präsentieren.