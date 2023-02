Klassik Argovia Philharmonic verzaubert mit dem weltklasse Klarinettisten Patrick Messina auch beim 4. Abokonzert Der Klarinettist Patrick Messina beschert uns einen weiteren grossen Solistenabend. Während der junge Dirigent Josep Vicent mit Beethoven das Publikum von den Sitzen reisst.

Patrick Messina gehört zu den renommiertesten Klarinettisten unserer Zeit. Lyodoh Kaneko / Classic Concerts Management

Das Schöne an den Konzerten der Argovia Philharmonic ist, dass sie solistische Instrumente wählen, die nicht jeden Tag erklingen. Im letzten Konzert war es die Oboe, an diesem Konzert ist es die Klarinette. Eine spannende Abfolge, musikalisch als auch technisch. Sie zeigt, wie wenige Kniffe den Ton komplett verändern. Die Oboe besitzt ein Mundstück aus zwei Holzblättchen. Diese werden auch heute noch meist selbst hergestellt. Auch wird ihre Bohrung nach unten hin breiter. Beides sorgt für einen Luftwirbel, der in unserem Ohr den typischen hellen, oft als etwas aggressiv empfundene Klang bewirkt. Die Klarinettistin hingegen nutzt ein Einzelblatt, maschinell gefertigt und die Bohrung ist über das ganze Instrument gleich breit. Dies gibt einen warmen, variantenreichen, vielseitig einsetzbaren Sound.

Musik wie eine sinnliche Liebesgeschichte

Am Donnerstag ist der Solist der in Nizza geborene Patrick Messina. Er spielt – manchmal hat man den Eindruck es gibt kein anderes – Mozarts einziges Klarinettenkonzert. Doch dieses ist auch von erlesener Güte. Kurz vor seinem Tod, der Gesundheitszustand miserabel, die Finanzen prekär, schreibt der Hoffnungslose eine Musik, wie sie reiner nicht sein könnte. Patrick Messina spielt diese wunderbaren Töne in ihrer gesamten Gesanglichkeit. Das «Adagio» wird bei ihm zu einer plastischen Liebesgeschichte. Der sanfte Schwung seines Klanges, der Reichtum dieser Lichter, sein unglaubliches Pianissimo füllen den Satz mit Versöhnung und Hoffnung. Es ist ein verletzlicher Mozart, der hier erklingt. Tief nach Innen gekehrt, nicht von dieser Welt - und gerade deshalb grossen Eindruck hinterlassend. Als Zugabe träumt er ein ebenso intimes «Abendlied» aus den 6 Gesänge, Op. 107 von Robert Schumann in einem Arrangement von Ferruccio Busoni.

Die Begleitung der Argovia Philharmonic nimmt diese feine Gestaltung auf. Hervorragend, wie die Musikerinnen und Musiker dem Solisten in die Stille folgen. Eine Ruhe, die sich schon im Eröffnungsstück «La Oración del Torero», des bei uns wenig bekannten Joaquín Turina zeigt. Sein Werk nimmt den Moment auf, als die Stierkämpfer in der Kapelle um Schutz beten, während in der unbestimmten Ferne die erwartungsvolle Menge rauscht. Die Argovia Philharmonic bringt die schwebende Textur der Noten sehr lautmalerisch. Filigran und flimmernd. Dies ist überhaupt eine der Stärken des spanischen Gastdirigenten Josep Vicent. Auch in der 7. Sinfonie von Ludwig van Beethovens - dieser «Orgie des Rhythmus», wie sie der französische Schriftsteller Romain Rolland nannte – formt er leiseste Momente.

Zu gesuchte Extreme?

Dies ist durchaus wörtlich gemeint. Nur mit den Händen beschwört und drängt Josep Vicent die Künstler zu immer grösseren Extremen. Man spürt förmlich, wie er mit dem Stück um die äussersten Extreme ringt. Packend und individuell. Diese Suche führt zum Beispiel zu einem verspielten und spritzigen dritten Satz (Presto), wo die tanzenden Bläsersolisten sich virtuos ins Tutti mischen. Eine Geschlossenheit, die dem trauernden zweiten Satz teilweise fehlt.

Auch im Finale sprüht die Musik zwar Funken. Doch die hier etwas gar harten Extreme geben der Musik ein knalliges, ja aggressives Gesicht. Ein Spektakel mit finaler Standing Ovation. Als Zugabe zaubert der Konzertmeister Ulrich Poschner ein entrücktes «Oblivion» von Astor Piazzolla. Ein Stück, das der argentinische Tangomeister für den Film «Heinrich IV» des italienischen Regisseurs Marco Bellocchio schrieb.