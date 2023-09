Klassik Hans-Jürg Reinhart wird Präsident von Argovia Philharmonic Nach 18 Jahren übergibt Jürg Schärer sein Amt als Präsident von Argovia Philharmonic an Hans-Jürg Reinhart.

Hans-Jürg Reinhart ist der Nachfolger von Jürg Schärer. Patrick Hürlimann

Achtzehn Jahre lang war Jürg Schärer Präsident des Vereins Argovia Philharmonic. Er hat in seiner Amtszeit massgeblich zur strukturellen Weiterentwicklung des gesamten Orchesters und der Geschäftsstelle beigetragen. Nun übergibt er das Amt an Hans-Jürg Reinhart.

An der Generalversammlung am Mittwoch, wurde der scheidende Präsidenten Jürg Schärer nach achtzehn Jahren im Amt verabschiedet, teilt Argovia Philharmonic in einer Mitteilung mit: Vieles ist ihm und seinen Beziehungen zu verdanken: «So hat er es beispielsweise geschafft, die Finanzierungslücke von 2 Millionen Franken für den Umbau der Alten Reithalle Aarau mithilfe von Gönnerbeiträgen zu schliessen. Während seiner Amtszeit haben sich die Abonnentenzahlen mehr als verzehnfacht, die Publikumszahlen verdreifacht.» Jürg Schärer wurde im Rahmen der GV zum Ehrenpräsidenten ernannt.

In der gleichen Versammlung wurde Hans-Jürg Reinhart einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Mit Hans-Jürg Reinhart konnte der ideale Nachfolger für Jürg Schärer gewonnen werden, heisst es in der Mitteilung. Als langjähriger Gemeindeammann von Möriken bringe er das richtige Netzwerk und die Führungserfahrung in den Trägerverein. Reinhart ist musikaffin, hat seit Studienzeiten ein Opernabonnement, singt selbst im Kammerchor Aarau mit und besucht regelmässig Kulturveranstaltungen im ganzen Kanton. «Der Verein darf sich glücklich schätzen, einen so kompetenten Präsidenten gefunden zu haben», schreibt Argovia Philharmonic.