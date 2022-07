Klassik Die norwegische Geigerin Ragnhild Hemsing verzauberte am Boswiler Sommer Am Mittwoch entführte die Geigerin Ragnhild Hemsing nach Norwegen – mit einem eigenartigen Instrument.

Ragnhild Hemsing brachte die Hardanger Fiedel nach Boswil. Kaupo Kikkas

Wie schön, dass Festival-Leiter Andreas Fleck nie müde wird beim Füllen seiner Wundertüte namens Boswiler Sommer. Wer diese öffnet, entdeckt stets eine Perle – wie die Hardanger Fiedel. Aus dem Land der Berge und Fjorde stammt dieses mit Perlmutteinlagen verzierte Nationalinstrument Norwegens. Man kann sich nicht sattsehen an diesem Instrument, doch das Optische ist nur das eine. Das andere ist das Akustische. Wie klingt sie denn, diese Hardanger Fiedel? Speziell, eigenartig und – sagen wir einfach: wunderbar.

Die norwegische Geigerin und leidenschaftliche Hardanger-Fiedel-Spielerin Ragnhild Hemsing entführt uns zusammen mit dem Ensemble Chaarts (Leitung: Stefan Tarara), dem Cellisten Benedict Klöckner und dem Pianisten James Baillieu in die nordische Musikwelt von Edvard Grieg, Johan Halvorsen und Johan Svendsen. Man kennt Griegs Peer Gynt Suiten Nr. 1 und 2, aber hat man sie – in der Bearbeitung von Tormod Tvete Vik – schon je so gehört? Als ebenso raunende wie ins Rauschhafte getriebene Vorahnung auf Heil und Unheil: Und das mit einem Streicherensemble, dessen Klang durch die Hardanger Fiedel eine andere Färbung bekommt.

Sie vertraut auf das Besondere

Neben ihren vier Spiel-, weist sie noch fünf Resonanzsaiten auf, die stets mitschwingen, wenn die Spielsaiten gespielt werden. Also könnte die Hardanger Fiedel alles überstrahlen, aber gerade das ist nicht der Fall, denn sie nimmt mit ihrer Stimme zwar eine bedeutende Rolle ein, ist aber gleichwohl im Ensemble eingebettet. Sie klingt in einem Farbenreichtum, in den sich auch fahle, klagende Töne wie zu Beginn von Griegs Morgenstimmung mischen.

Dies alles fasziniert, zumal Ragnhild Hemsing innerhalb der Suiten fliessend von der Hardanger Fiedel zur Violine wechselt. Wer wie sie derart entspannt und motivierend mit den Kolleginnen und Kollegen musiziert, tut dies im Vertrauen auf etwas Besonderes.

Können, gepaart mit Spielfreude

Tatsächlich ist das Konzert ereignishaft. Weil sicht- und hörbar wird, was die Mitwirkenden beim Boswiler Sommer seit jeher auszeichnet: Können, gepaart mit einer unbändigen Lust am gemeinsamen Musizieren. Zu erleben im Zusammenspiel von Hemsing und Klöckner in Halvorsens Passacaglia und später (mit Violine) in der Sarabande con Variazione desselben Komponisten. Diese melancholischen, nichts Gutes erahnenden Takte – hat man die nicht schon gehört? Doch, in Stanley Kubricks Film «Barry Lyndon». Dort haben sie ihre bedrückende Wirkung genauso wenig verfehlt wie in Boswil.

Beeindruckend, wie konzentriert Hemsing und Klöckner hier aufeinander gehört und jede noch so kleine Anregung des einen aufgenommen und umgesetzt haben. Ist Benedict Klöckner ein fein agierender Partner, ist es der subtil schattierende Pianist James Baillieu in Griegs Cellosonate und in Svendsens Romanze nicht minder. Der Abschied von der nordischen Wunderwelt fällt schwer.