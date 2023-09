Brugger Dokumentarfilmtage Ist das jetzt der Anfang vom Ende? Aargauer Dokumentarfilm über zwei wanderlustige Pensionäre feiert Premiere Das Brugger Festival für Dokumentarfilm zeigt erstaunliche Porträts. Besonders berührend ist «Ihr könnt jetzt gehen» über das Ende des Arbeitslebens.

Vom 14. bis am 17. September 2023 finden zum zweiten Mal die Dokumentarfilmtage in Brugg statt. Der Film «Ihr könnt jetzt gehen» von Hanspeter Bäni feiert Weltpremiere. Bild: zvg

Brugg wurde in den letzten Jahren zur heimlichen Filmhauptstadt. Jeweils im Frühjahr lehrt das Horrorfilmfestival «Brugggore» Cineasten das Gruseln. Der Herbst gehört seit letztem Jahr den Brugger Dokumentarfilmtagen. Es ist das einzige Festival der Deutschschweiz, in dem es ausschliesslich um Dokumentationen geht. In dieser zweiten Ausgabe geht es um den Menschen, im Fokus des Programms stehen Porträts.

Stephan Filati ist es gelungen, internationale Filmschaffende wie die deutsche Regisseurin Melanie Liebheit in die Region zu holen. Sie eröffnete mit ihrem engagierten Porträt «She Chef» über eine aufstrebende Spitzenköchin das Festival mit einem Ausrufezeichen.

Zu Fuss auf dem Lebensweg

Aber auch hiesigen Grössen bietet das Festival eine Plattform. Der Brugger Regisseur Hanspeter Bäni feiert Premiere mit seinem Film «Ihr könnt jetzt gehen». Darin macht er sich gleich selbst zum Protagonisten. Er ist Neurentner, und das stellt ihn vor grosse Fragen: Wie soll es mit dem Leben weitergehen? Was unterscheidet Freiheit von Leere? Was ist mein Platz in der Gesellschaft? Gemeinsam mit dem ebenfalls frisch pensionierten Jürgen Podlass macht er sich auf eine 1300 Kilometer lange Reise, zu fuss bis nach Sylt. Diesen oft steinigen Weg dokumentiert er in unaufgeregten, manchmal zu zurückhaltenden Bildern. Ein Streit äussert sich etwa im schweizerisch zahmen «Da werd ich schaurig hässig». Man verzeiht es ihnen, denn die Reisegefährten haben noch eine weite gemeinsame Strecke auf ihrem symbolischen Lebensweg vor sich.

Bäni trifft mit seinem Film ein wichtiges Thema und schildert es auf empathische Weise. «Es ist mein persönlichster Film», sagt der Regisseur, den es beim Festival auch mit einer Retrospektive über seine SRF-Reportagen kennen zu lernen gilt.