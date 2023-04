Interview Wer nichts im Kopf hat, landet auf dem Bau? Unsinn! Bei diesem Theaterprojekt zersägen Bauarbeiter die Klischees über ihren Beruf Theatermacher Jonas Egloff holt immer wieder überrschanede Schauspieler auf die Bühne. Nach Krebspatienten und Depressionserkrankten sind es nun Bauarbeiter.

Bauarbeiter Samuel Lüscher steht beim Theaterprojekt «Baustelle» auf der Bühne. Lorena Cipriano / Bühne Aarau

Was haben Sie zuletzt gebaut?

Jonas Egloff: Das war ein Wickeltisch. Wir hatten ein Ikea-Kommode, und mussten eine breite Platte zurechtsägen. Ich habe dann eine Säge aus der Werkstatt meiner Mutter geholt, wir haben gesägt und gehämmert. Für jeden handwerklich Begabten keine besondere Leistung – aber für mein nichtiges Handwerker-Ego war es doch ein kleiner Boost.

Wie kam es dann zur Idee für das Stück «Baustelle»?

Theatermacher Jonas Egloff. Chris Iseli

Wir wollen das Bühne Aarau Ensemble jedes Jahr mit neuen Menschen aus der Bevölkerung zusammenstellen. Die «Baustelle» kommt nun aus einer gewissen Pendelbewegung: Nachdem wir uns bei «Krebskaraoke» und «Dancing in The Dark» mit Krankheiten und inneren Konflikten beschäftigt haben, geht es im aktuellen Stück um handfeste Situationen. Auf einer Baustelle sind die Probleme konkret: Geld, Fehler, der Umgang miteinander…

Welche Geschichten erzählen die Bauarbeiter?

Wir haben als Leitung erst einmal zugehört. Für uns war in dieser Deutlichkeit überraschend: die Baustelle ist ein sehr emotionaler Arbeitsort. Viele erzählen, wie sie aus einer Leidenschaft zum Beruf gefunden haben, sich aber auch intensiv mit Vorurteilen und den harten Bedingungen auseinandersetzen mussten. Oft bleiben Sätze aus der Schule hängen: «Wer nichts im Kopf hat, landet auf dem Bau». Es geht im Stück auch darum, Stolz für den Beruf zu entwickeln und andererseits mit Scham und gesellschaftlicher Geringschätzung zurecht zu kommen.

Was heisst das konkret?

Ein Zimmermann erzählte uns zum Beispiel davon, wie sein Selbstbild als Handwerker in der Lehre zerstört wurde. Während seinen Wanderjahren war er dann in Tansania, wo er unter ständigen Stromausfällen eine gewundene Treppe gebaut hat, die Königsdisziplin des Zimmermannshandwerk. Bei der Aufgabe hat man nur einen Versuch – und es gelang ihm.

Wo haben Sie die Bauarbeiter und Handwerker gefunden?

Wir haben etwa 100 Baufirmen angeschrieben und abtelefoniert – und dann haben sich die Richtigen gemeldet. Es ist zwar nicht ganz repräsentativ, es ist kein Maurer dabei, dafür vier Zimmermänner, ausserdem ein Strassenbauer, ein Stromer, ein Gipser und ein Bauingenieur.

Die wenigsten Theatergänger werden wohl wissen, wie man Böden verlegt oder Mauern hochzieht. Treffen hier Welten aufeinander?

Natürlich hoffen wir, dass auch Leute vom Bau unser Stück besuchen. Wir wollen auch vor dem Fachpublikum bestehen. Und klar, Bauarbeiter kommen tatsächlich nicht allzu oft zu Wort in der Öffentlichkeit. Das Projekt ist vielleicht auch eine Chance, ein anderes Bild von Bauarbeitern zu zeigen, jenseits der gängigen Klischees. Wobei manche auch bewusst auf der Bühne zelebriert werden.

Hat das Theater jenseits der Bürgerbühne den Bezug zur Realität verloren?

Oh nein, gar nicht. Wer zur Baustelle Aufführung in Aarau kommt, kann sich samstags gleich noch «In Dubio» von Theater Marie anschauen – keine Bürgerbühne und auch direkt aus dem Leben gegriffen. Wobei Bürgerbühnen tatsächlich oft so verkauft werden: als das Theater der demokratischen Teilhabe aus dem echten Leben. Für mich brauche ich diese Überhöhung gar nicht. Mich fasziniert die Form an sich, die Arbeit mit immer wieder neuen Ensembles und die besonderen Bühnenmomente, die entstehen, wenn die Spielenden ihre persönlichen Erfahrungen teilen, wenn mit Rollen gespielt oder eben gerade nicht gespielt wird.