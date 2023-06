Interview Spucks aus, Arbnor! Wir wollen die Wahrheit über «Die Bachelorette» Bei jeder «Bachelorette»-Staffel, frage ich mich: Warum um Himmels Willen melden sich immer noch Kandidaten an? Klar, um in die glorreiche Liga der Schweizer C-Promis aufzusteigen. Das hat bisher aber noch keiner zugegeben. Also frage ich einen: Für Arbnor aus Döttingen gabs in der letzten Folge keine Rose, dafür ein Interview mit mir. Und ich bin hartnäckig.

Der Aargauer Arbnor wurde nach sieben Folgen von «Bachelorette» Yara nach hause geschickt. Bild: 3+

Meine erste Frage brennt mir auf der Zunge: Warum macht man bei dieser Sendung mit? Jetzt mal ganz ehrlich. Warum?!

Arbnor Arifi: Ich habe mitgemacht, weil das einfach mal eine neue Erfahrung für mich war, um nicht immer nur jemanden über Instagram oder privat kennenzulernen.

Ach Herrje, da ist schon das immer gleiche aufgewärmte Sätzchen. «Wahre Liebe», «Abenteuer», bla bla bla. Aber so leicht gebe ich nicht auf.

Wirklich? Nach so vielen Staffeln, in denen sich ein Kandidat nach dem anderen zum Affen gemacht hat, hast du immer noch gedacht: Doch da mach ich mit?

Was andere machen, das ist mir egal. Ich schaue nur auf mich, damit ich das Gesicht nicht verliere. Und ich bereue auch nichts.

Wirklich???

Nein. Es gibt sicher manche, die es bereuen, aber ich nicht. Ich hatte Spass, ich habe neue Menschen kennengelernt, war in Thailand. Mir ist egal, was andere über mich sagen. Es ist ja mein Leben und es muss mir passen.

Oha, da hat er sogar recht! Also fühlen wir ihm noch ein bisschen mehr auf den Zahn.

Wie echt warst du denn in der Show? Zum Beispiel dein erster Auftritt als du oben ohne ein Auto gezogen hast. War das deine Idee?

Ja, ich habe den Machern gesagt, dass ich oben ohne ein Auto ziehen will. Es war ja auch mega warm dort. Aber ich war in der ganzen Sendung immer ich selbst.

Wirklich???

Ja, ich verstelle mich nicht gerne wegen einer Frau, wegen den anderen Kandidaten oder nur weil ich jetzt im Fernsehen bin. Ich war immer Arbnor, genauso, wie ich auch privat bin.

Was bekommt man denn dafür, wenn man da mitmacht? Gibt’s einfach gratis Ferien?

Dazu will ich keinen Kommentar geben.

Schade, dabei hätte ich so gerne gewusst, obs wenigstens Schmerzensgeld gibt. Aber was das an geht, haben die Macher wohl ein Machtwort gesprochen.

Wie geht man denn nach dieser «neuen Erfahrung» wieder zurück ins echte Leben zu Arbeitskollegen oder in den Ausgang?

Ich geniesse es mega, ich habe auch Komplimente bekommen.

Jetzt mal im ernst.

Ja, ein paar waren schon etwas schockiert, dass ich dort mitmache, weil sie das nicht von mir dachten. Im Alltag und im Ausgang erkennen mich jetzt auch Leute und fragen nach Autogramme, als wäre ich Ronaldo! Ich fühle mich nicht so speziell, aber ich finde es schön und herzig. Und ich helfe auch gerne.

Hast du dir im Vorfeld mal überlegt oder dir Sorgen gemacht, dass sich manche – sagen wir mal – Newsportale über dich lustig machen?

Bis jetzt nicht, nein.

Jetzt schäme ich mich fast ein bisschen. Aber nur fast. Also versuche ich es noch mal. Komm schon, Arbnor!

Nur damit ich das richtig verstehe: Du wolltest also echt im Fernsehen die wahre Liebe finden? Ist das wirklich dein Ernst?

Sicher machen manche Leute auch mit, um ihre Reichweite und weiss Gott was zu steigern. Aber ich rede nicht für jemand anderen, ich rede nur von mir.

Ok, also auf einer Skala von 1 bis Kim Kardashian: Wie famegeil bist du denn?

Also ich habe kein Problem, dass Leute mich erkennen und ansprechen. Ich finde das schön. Mir ist egal, was andere sagen, ich bin wie ich bin. Also ich würde mal sagen ich bin bei einer 5.

Halleluja! Endlich mal kein «Wahre Liebe»-Bla Bla. Immerhin etwas. Und ich grabe noch ein bisschen mehr.

Rein hypothetisch: Sagen wir mal, dass du vielleicht mitgemacht hast, um eventuell ein kleiner Promi zu werden und die ganze Show ist möglicherweise nicht so echt, wie man denkt. Ich sage nicht, dass es so ist, aber falls ja, huste mal.

Also ganz ehrlich, am Anfang dachte ich auch, dass das fake ist und man macht, was die TV-Produktion einem sagt. Darum habe ich mir auch zweimal überlegt, ob ich mitmachen soll, weil ich eine Person bin, die sich nicht gerne verstellt. Aber es ist nicht fake. Man kann man sich selbst bleiben.

Also wenn jemand etwas Dummes sagt, ist er selbst schuld?

Ja.

Na gut, Arbnor, du hast dich gut geschlagen. Ich träume weiterhin von dem Tag, an dem ein furchtloser Held aus der Menge tritt und die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagt: «Ich habe mitgemacht, weil ich mehr Instagram Follower und ein Leben als C-Promi wollte.» Hoffnung gibt es, denn – um mich rasch selbst zu zitieren: Wie Kakerlaken, die sogar die Apokalypse überleben, ist auch diese Sendung einfach nicht totzukriegen.