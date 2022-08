Klassik Geigerin Malwina Sosnowski verlässt die klassischen Pfade: «Ich habe mich freigekämpft von der Hochkultur» Malwina Sosnowski spielt demnächst als Solistin Beethovens Violinkonzert. Dabei verlässt die experimentierfreudige Geigerin sonst gerne die klassischen Pfade.

Schon als 5-jährige wusste Malwina Sosnowski: Die Geige muss es sein! Daniel von Rüdiger

Ihr Basler Dialekt klingt lupenrein. Malwina Sosnowski ist die Tochter eines polnischen Musiker-Ehepaars aus Warschau, das in die Schweiz übersiedelte und im Basler Sinfonieorchester eine Anstellung fand: Vater Tomek als Solo-Fagottist, Mutter Dorota als Geigerin. Malwina wurde in der Schweiz geboren, die polnischen Wurzeln prägen sie aber bis heute: «Osteuropäisch ist bei mir wohl am ehesten die Hartnäckigkeit, dranzubleiben und nicht gleich aufzugeben, wenn einmal etwas nicht so gut läuft.»

Im Elternhaus wurde ständig musiziert, doch als die Fünfjährige auch Geige spielen wollte, rieten die Eltern ab. «Ich wollte es aber unbedingt», meint Sosnowski belustigt, «und setzte mich auch durch.» Bald zeigte sich das Talent, Malwina gewann einige Jugendmusikwettbewerbe und kam als Jungstudentin an die Musikhochschule Basel. Sie war erst 18, da ging sie als Solistin mit dem Basler Sinfonieorchester auf China-Tournee.

Eine Musikerin braucht Fantasie

Ihr Musikstudium begann sie in Köln, wechselte dann aber in die USA an das legendäre Curtis Institute in Philadelphia. Für den Master kam sie jedoch wieder heim. «Als ich aus den USA zurückkam, hatte ich eine Sinnkrise, ich hatte bis dahin so intensiv und viel gespielt», gesteht Sosnowski. «Ich musste mir darüber klar werden, was ich mit meinem Spiel eigentlich wollte.» Da war Professor Benjamin Schmid, ein bekannter Solist und begnadeter Jazzgeiger, als Dozent an der Hochschule der Künste Bern genau der Richtige für den Master.

«Nach und nach habe ich mich freigekämpft von der Hochkultur», erzählt Sosnowski weiter. «Ich war schon immer fantasiebegabt und konnte nicht still sitzen.» Sie begann zu erkunden, was mit ihrem Instrument noch so alles möglich ist, entdeckte verschiedene Stile und Kulturen und sie begann, mit Klängen und Konzertformen zu experimentieren. So sorgte sie bei Lesungen von Autor und Spoken-Word-Pionier Jürg Halter für die musikalische Begleitung. Für zwei Filme spielte sie die Musik ein.

Die klassische Hochkultur, als Solistin mit Orchester, hat sie sich aber erhalten.

Japanische Kirschblüten und Schweizer Gärten

Ihr erstes CD-Projekt mit dem deutschen Pianisten und Komponisten Benyamin Nuss heisst «Sakura: Spring!» und ist wie eine Visitenkarte ihrer künstlerischen Neugierde.

«Sakura» ist japanisch und heisst Kirschblüte, es sind auf diesem Album Stücke vereint, die vom europäischen und vom japanischen Frühling inspiriert sind. Kommt dazu, dass mit Lili Boulanger und Germaine Tailleferre auch zwei französische Komponistinnen vertreten sind. Die CD hat Aufmerksamkeit erregt: Sie wurde für den Opus Klassik nominiert, der Sender «Klassik heute» führte sie als «CD der Woche», und Musiksender in Deutschland, Frankreich und der Schweiz haben sie empfohlen. Der Pianist Benyamin Nuss ist der ideale Duo-Partner für die experimentierfreudige Musikerin, als Komponist ist er der japanischen Musik verbunden, und er ist auch ein grossartiger Jazzer.

Was sich die junge Geigerin auch vornimmt, es wird zum Erfolg. Als 2020 die Coronapandemie das öffentliche Leben stilllegte, war Malwina Sosnowski künstlerisch gerade am Durchstarten, doch die Engagements wurden alle abgesagt:

«Ich dachte damals, das kann doch nicht sein! Ich hatte so viel Kraft und wollte loslegen. Nur noch ausruhen, das ging einfach nicht!»

So entstand die Idee, Gartenkonzerte anzubieten, man konnte sie für ein kleines Konzert im eigenen Garten buchen. Das sprach sich schnell herum, ihre Gartenkonzerte haben sich mittlerweile zu öffentlichen Veranstaltungen in der ganzen Schweiz entwickelt.

«Es gibt landesweit sehr schöne Gärten», erzählt sie, «mittlerweile trete ich auch gerne mit Tänzern, Akkordeon, Gesang, Klavier oder Kontrabass auf, wir haben immer zwischen 40 bis 60 Leute im Publikum.» Gerne geht die vielseitige Musikerin auch auf Musikwünsche ein, und falls ein Stück mit grösserem Begleitensemble gewünscht wird, greift sie einfach auf Karaoke-Tracks im Internet zurück, zu denen sie dann das Solo spielt.

Bald auf Tour durch die Region

Bei Beethovens Violinkonzert in Wettingen wird sie jedoch live begleitet, vom Kammerorchester K65 unter der Leitung von Alexandre Clerc. Sie hat dieses anspruchsvolle Konzert schon mehrmals mit Berufsorchestern gespielt: «Der Solopart ist eng mit dem Orchester verwoben, und die ständigen Kontraste zwischen dunkel und hoffnungsvoll packen mich», meint die Geigerin.

Professionell Musik zu machen und dabei nahbar zu bleiben, das ist Sosnowskis künstlerisches Credo.