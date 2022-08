Hallwilersee «Die Natur zeigt uns, wie kräftig sie ist»: Premiere von «Wilhelmina» muss wegen Regens verschoben werden Zwei Premierentermine fielen bereits ins Wasser. Am Samstag soll es auf Schloss Hallwyl nun endlich richtig losgehen. Walter Küng ist optimistisch.

Walter Küng hofft auf besseres Wetter für sein «Wilhelmina - Fest der Künste». Severin Bigler

Bei einem Rockfestival mag Schlamm und Regen die Stimmung anheizen, zu einer romantischen Serenade auf Schloss Hallwyl will das Wetter nicht recht passen. Das Wetter meint es wahrlich nicht gut mit «Wilhelmina - Fest der Künste». Die Premiere war wegen der angekündigten Gewitter von Mittwoch auf Donnerstag verlegt worden, doch 20 Minuten vor Konzertbeginn musste die Reissleine gezogen werden. Wir haben mit Walter Küng, künstlerischer Leiter, über die zwei Absagen gesprochen.

Das Publikum stand am Donnerstagabend trotz Regen vor dem Schlossgraben. 20 Minuten vor Beginn sagten Sie die Serenade ab. Warum?

Walter Küng: Der Regen wurde doch so stark, dass es durch das Zeltdach auf die Instrumente der Musiker geregnet hat. Und eine Harfe darf wirklich nicht nass werden. Unter diesen Bedingungen konnten sie nicht spielen. Auch für das Publikum wäre so keine schöne Atmosphäre entstanden.

Was bedeutet die Absage für Wilhelmina?

Die Absage war eine Enttäuschung für alle Beteiligten, aber die Wetterprognosen für Samstag stimmen uns optimistisch. Es ist doch interessant: Wilhelmina steht in diesem Jahr unter dem Motto «Natur». Und nun zeigt sie uns, wie kräftig sie ist. Wir leben mit der Natur, sie beeinflusst uns – negativ, wie auch positiv. Auf diesen Regen haben wir ja eigentlich lange gewartet, nur schade, dass es ausgerechnet die Premiere trifft. Seien wir also grosszügig mit der Natur sie wird es uns vergelten.

Und was bedeutet die Absage der zwei Abende finanziell?

Insgesamt blieben rund 300 Plätze leer. Die finanziellen Folgen haben wir noch nicht errechnet, denn wir hoffen natürlich, dass das Publikum die bereits bezahlten an einem Verschiebedatum einlöst.

Wie wird das Publikum der ausgefallenen Abende entschädigt?

Wir spielen die Serenade nun noch vier Mal. Bereits bezahlte Tickets können am Samstag, 20. August eingelöst werden und an den weiteren Daten stellen wir gerne zusätzliche Stühle auf. Wenn jemand keines der Daten einrichten kann, erstatten wir den Kaufpreis zurück. Der Umtausch der Karten soll für das Publikum in jedem Fall möglichst unkompliziert sein.

Am Samstagabend startet ihr den dritten Anlauf für die Premiere. Wie geht es der Wilhelmina-Truppe damit?

Aller guten Dinge sind drei. Wir sind jetzt hochmotiviert, endlich alles zeigen zu können, was wir so lange geprobt haben. Eine Generalprobe vor 150 Leuten gab es bereits. Die Serenade löst eine romantische Stimmung aus, die die Leute beglückt und dieses Glück wollen wir weitergeben.

Das Festival dauert noch bis zum 4. September. Auch andere Programme des Festivals wie das Kinderstück finden draussen statt. Gibt es für dafür eine Schlechtwetteralternative?

Das Kinderstück können wir vom Wäldchen in das Schloss verlegen und auch für das Programm auf Schloss Brestenberg haben wir einen Saal. Für alle Veranstaltungen gibt es inzwischen Lösungen bei Regen, nur bei der Serenade sind wir weiterhin auf schönes Wetter angewiesen. Eine romantische Sache drinnen zu veranstalten ist schwierig, da die schöne Landschaft ihren Teil zur Stimmung beiträgt.

Überlegen Sie nach diesem Wettereinbruch kommende Ausgabe von Wilhelmina früher im Sommer zu veranstalten?

Das müssen wir uns wirklich gut überlegen. Eine Woche früher sind noch Sommerferien in der Region und wir müssen abklären, was das für unser Publikum bedeutet. Alternativ klären wir ab, ob eine Überdachung in Frage kommt, allerdings nimmt das auch den Reiz und die Schönheit einer Openair-Veranstaltung.