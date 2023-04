Gestorben Japanischer Musiker Ryuichi Sakamoto ist im Alter von 71 Jahren gestorben Der Musiker und Komponist war ein Pionier der elektronischen Musik und schrieb den Soundtrack zu «Der letzte Kaiser»

Ryuichi Sakamoto 2017 in Venedig. Claudio Onorati / EPA

Der japanische Musiker, Komponist und Schauspieler Ryuichi Sakamoto chrieb Musikstücke und Soundtracks für Hollywood-Filme wie «Der letzte Kaiser» und «The Revenant - Der Rückkehrer». In einer Erklärung der japanischen Plattenfirma Avex hiess es am Sonntag, Sakamoto sei bereits am 28. März verstorben. Er litt in den vergangenen Jahren an Krebs.

Sakamoto spielte auch in Filmen mit, etwa in «Furyo - Merry Christmas, Mr. Lawrence» einen japanischen Soldaten. Er war ein Pionier der elektronischen Musik von Ende der 1970er Jahre und gründete mit Haruomi Hosono und Yukihiro Takahashi das Yellow Magic Orchestra. Sakamoto wurde mehrfach für einen Grammy nominiert und erhielt einen für seine Arbeit in «Der letzte Kaiser». (dpa)