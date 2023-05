Fotografie Urlaubsfotos einmal anders: Die Welt ist schön, unschön aber ist der Mensch in ihr Wer meint, dass Strandleben pures Glück sei, wird vom Schweizer Fotografen Kostas Maros eines Besseren belehrt. In seiner neuen eindrücklichen Ausstellung in Baden zeigt er, dass Menschen in der Natur bloss zu Gast sind.

Kostas Maros: Was suchen sie her? Was hoffen sie zu finden? Menschen ìn der freien Natur wirken in den Bildern von Maros wie seltsame, bodenlose Wesen. Kostas Maros / Galerie 94

Natur als Kulisse, das Meer, der Strand, die Felsen in der Brandung. Wenn der Basler Fotograf Kostas Maros seine Grossbildkamera auf sie richtet, interessiert ihn – der Mensch in der Landschaft. Bleichgesichtige Wesen gleich Statisten bevölkern ausgebleichte Bilder, die aus einem unheimlich-bizarren Arthouse-Film stammen könnten.

Der Titel, wäre es denn ein Film, hiesse «Szenen eines Missverständnisses». Dieses Missverständnis wäre unsere Spezies, die von Natur offenbar keine Schimmer (mehr) besitzt. Auf jeden Fall keine Schwimmhäute. Denn im Wasser jedenfalls, im Meer, unserem Herkunfts- und Heimatelement, bewegen wir uns auf den Fotos von Maros wie läppische, urverlorene Wesen.

Zu Gast bei Mutter Natur

«Human Nature» heisst die Ausstellung in der Badener Galerie 94, die einen Besuch unbedingt lohnt. Im Merker-Areal zeigt Galerist Sascha Laue mit den neuen Arbeiten von Maros Urlaubsbilder der anderen Art. Man müsste ihren Besuch womöglich zur Pflicht erklären für alle, die in die Ferien zu reisen gedenken. Erheiternd ist die Bilderschau ganz direkt, denn sie führt uns vor Augen: Wir scheinen in der freien Natur offenbar das Lebensgefühl von Gästen zu haben. Wir sind die Besucher, die sich nicht mehr daran erinnern, was in der Landschaft, mit der Landschaft, von der Landschaft eigentlich zu erwarten sei.

Wir gehen im Meer baden, tauchen, ausgerüstet wie für eine Expedition zum Mars; oder wir stehen im seichten Salzwasser, vor uns der tausendfach gebläute Ozean, den Blick zum Horizont und suchen dort nach etwas, was wir nicht mehr kennen. Nur logisch, dass mit dieser Voraussetzung tatsächlich nichts gefunden werden kann. Doch die Erwartung ist entsprechend hoch. Wieso sonst sollten wir wie Zwangskranke im Sommer regelmässig unser Glück am Strand vermuten?

Kosta Maros: Das Eigentliche findet ausserhalb des Bildes statt. Oder ist das Eigentliche ein Produkt der Fantasie? Kostas Maros / Galerie 94

Der Witz von Maros’ «Human Nature» liegt bereits im titelgebenden Begriff. Er zeigt die angestossene Denkrichtung: Human und Natur sind eine Zweiheit. Zwischen Mensch und Natur ist das eingetreten, was man wohl Entfremdung nennt.

Am Wasser, im Wasser sind wir alle gleich

Deshalb ist es auch nicht wichtig, wo genau die Destinationen liegen, die der Basler in den Fokus nimmt. Drei Orte benennt Sascha Laue, der Fotograf indes verrät sie nicht. Maros’ Bilder stammen offenbar aus den USA, Hawaii und aus Französisch-Polynesien, von den kleinen Inseln und Atollen im Südpazifik. Dort hat der Fotograf das Allgemeine im Blick, «Human Nature» eben, was im Deutschen auch mit dem «Wesen des Menschen» zu übersetzen ist. Das Wesen des Menschen liegt gemäss dem Fotografen im Umstand, dass sich der Mensch von sich selbst entfernt hat, von der eigenen Natur.

Grandios ist das ins Bild gesetzt, theatralisch, cineastisch, humorvoll inszeniert und doch so ehrlich wirkend wie ein Schnappschuss. Denn nicht zufällig gehört der Künstler zu den besten Fotografen der Schweiz. Wer seine Politikerinnen- und Starporträts kennt, weiss um seine Qualität, die «Human Natur», das Wesen des Menschen scharf zu erfassen. Immer wieder gewinnt Maros mit seinen Arbeiten wichtige Preise; der 2018 im Christoph-Merian-Verlag erschienene Bildband «Hidden – Verborgene Orte in der Schweiz» wurde sogar mit dem Deutschen Fotobuchpreis ausgezeichnet.

«Hidden» versammelt seltsame Plätze, unterirdische Lager, Hochsicherheitslabore, menschenfreie Werkstätten der unheimlichen Art. Die Strände und Urlaubsdestinationen seiner aktuellen Ausstellung sind die Fortsetzung davon mit einer anderer Suchbewegung. «Hidden», versteckt und verborgen, scheint in der Ausstellung die Beziehung von Mensch und Natur. Denn dass sie gar nicht mehr existiert, kann nicht sein. Ein Traumstrand, wie wir ihn nennen, ist ja ein Strand, an dem geträumt wird. Wovon wohl? Vielleicht tatsächlich von einer neuen Naturverbundenheit.