Filmfestival «Wir müssen aufmüpfig sein»: Fantoche, das Festival für Animationsfilm geht auf die Barrikaden Anfang September wird Baden zum Hotspot der Animationsszene. Das Fantoche widmet sein Programm den Aussenseitern und ruft zum Protest.

In der 21. Ausgabe macht das Fantoche die Punks zu Helden (Reynaert Vosveld, «Baton», 2018). Bild: Reynaert Vosveld/Fantoche

Aus dem Untergrund hat man sich längst erhoben beim Fantoche. Das internationale Festival für Animationsfilm geht bereits in die 21. Runde, wer wissen will, was auf der Leinwand bewegt, reist nach Baden. Trotzdem reckt das Festival heute die Faust in die Höhe und skandiert: «Punk Is Not Dead!»

Denn das Herz für die Aussenseiter, die Andersartigen und Nonkonformisten – eben den Punks – ist geblieben. Das unterstreicht Ivana Kvesić, die das Festival nun im zweiten Jahr leitet, mit diesem anarchistischen Schwerpunkt. Unterstützt wurde sie in der Organisation in diesem Jahr von Monika Schärer und Mariann Burki. Das Festival zeigt dazu vier Kurzfilmprogramme, die hemmungslos vergnüglich am Establishment und unseren Sehgewohnheiten kratzen. Die künstlerische Leiterin freut’s: «Es kann laut werden, es kann knallen in diesem Jahr. Vielleicht werden wir nächstes Jahr etwas sanfter.»

Ivana Kvesić freut sich auf ihre zweite Ausgabe des Festivals. Bild: Alex Spichale/KUL

Im vergangenen Jahr, ihrem ersten, richtete sie unter dem Titel «Overcoming Crisis» den Fokus auf den Krieg. «Das Thema hat mich seither nicht losgelassen», sagt Ivana Kvesić. Es sei eine Zeit, die von Missständen geprägt sei, das erschüttere und könne Angst machen, sagt sie: «Das aktuelle Programm regt zum Protest an. Denn es ist wichtig, dass wir aufmüpfig sind und uns empören.»

Der Spass kommt nicht zu kurz

Dazu findet man auch in den aktuellen Spielfilmen, die das Festival zeigt, einige Beispiele. Der ungarische Zeichentrick «Four Souls of Coyote» setzt ein Zeichen gegen die Zerstörung der Umwelt. Aus dem Protest indigener Jugendlicher gegen eine Öl-Pipeline entwickelt sich eine Abenteuergeschichte, die auf eine alte Schöpfungsgeschichte gründet. Oder «Dounia And The Princess of Aleppo»: Marya Zarif und André Kadi erzählen die traumatische Fluchtgeschichte eines sechsjährigen Mädchens und machen sie über zauberhafte Märchen auch für Kinderaugen erträglich.

Zum Glück ist Punk jedoch nicht nur Poltern und Protest, sondern auch Unsinn und Übermut. Gerade das Spielfilmprogramm bietet einige Feel-Good-Perlen. So geht die chinesische 3D-Produktion «Deep Sea» auf einen Tauchgang in eine fabelhafte und farbenprächtige Unterwasserwelt. Der Entdeckerdrang des Publikums wird in den Wettbewerbsselektionen ausgiebig befriedigt. 61 Kurzfilme aus 24 Ländern hoffen auf einen der Preise, zum ersten Mal wird mit dem «Flying Anidoc Award» auch ein Preis für dokumentarische Arbeiten vergeben.

Ein Festival mit Haltung

Den geografischen Fokus richtet das Fantoche in diesem Jahr auf Südkorea, wie auch das ZFF. Das ostasiatische Land hat eine engagierte Animationsszene, die das Programm in Baden selbst mitgestaltet. Die Selektion entstand im Austausch mit dem Verband unabhängiger Animationsfilmschaffender in Südkorea. Die Zusammenarbeit entstand durch persönliche Kontakte – und einem guten Grund: Die Schweiz und Südkorea feiern das 60-jährige Bestehen ihrer diplomatischen Beziehungen. Gezeigt werden vier Kurzfilmprogramme, ein Kinderprogramm sowie zwei Spielfilme. Das sei ein sehr grosser Fokus, gibt Ivana Kvesić zu. «Er gibt aber einen umfassenden Einblick in den koreanischen Animationsfilm.»

Wie etwa dem ausgezeichneten Spielfilm «My Beautiful Girl, Mari». Das fantasievolle Coming-of-Age-Märchen gilt als einer der erfolgreichsten südkoreanischen Animationsfilme. Am Fantoche gibt es nun Gelegenheit, ihn nach seiner Premiere 2002 wieder zu sehen.

Das Programm zeigt es: Die politisierte Haltung prägt die Handschrift der Festivalleiterin. Ivana Kvesić scheut sich nicht, Position zu beziehen. Im Gegenteil: Sie sieht darin ihren Auftrag. Etwa wenn sie bei der Programmierung starken Augenmerk auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis der Filmschaffenden legt. Sowohl im Punk-Schwerpunkt als auch im Länderfokus, der in diesem Jahr Südkorea gewidmet ist, spielen weibliche Perspektiven eine wichtige Rolle. Ivana Kvesić: «Ich programmiere bewusst Frauen. Als Festivalleiterin habe ich diesbezüglich eine Verantwortung, denn: Wer tut es, wenn nicht wir?»