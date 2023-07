Klassik Das Aargauer Streichquartett CHAARTS erhält den wichtigsten deutschen Klassik-Preis Die Sopranistin Regula Mühlemann holt sich zusammen mit dem Aargauer Ensemble CHAARTS Chamber Artists die Trophäe.

Die Sopranistin Regula Mühlemann auf dem Cover-Bild des Albums «Fairy Tales». Bild: Shirley Suarez

«Fairy Tales» heisst das Album, das Märchen wahr werden lässt. Das Aargauer Orchester CHAARTS gewann zusammen mit Regula Mühlemann den wichtigsten deutschen Klassik-Preis. In der Kategorie «Gesang Solo» überzeugte das Ensemble die Jury des OPUS Klassik 2023. CHAARTS Chamber Artists setzt sich aus international erfolgreichen Streichquartetten und Kammerensembles zusammen, die in das Künstlerhaus Boswil zur Probe und Aufnahme klassischer Werke eingeladen werden.

Für ihr Album «Fairy Tales» nahmen die Musikerinnen und Musiker zusammen mit der Solistin Regula Mühlemann hingebungsvoll Opern und Konzertarien von Monteverdi bis Dvořák auf. Den musikalischen Schwerpunkt setzen sie auf Edvard Grieg und seine Orchestersuite Nr. 2. Die Aufnahmen wurden in der Alten Kirche Boswil gemacht. Diese Zeitung beschrieb die Musik von CHAARTS anhand der Formulierung: «Die Chaarts, Chamber Artists, funkeln klanglich und brillieren». Diese poetische Aussage sieht sich nun auch von Seiten des OPUS Klassik bestätigt. Auch die Solistin, Regula Mühlemann, ist als talentierte Opernsängerin auf der Bühne zuhause und gewann bereits im Jahr 2018 den OPUS Klassik in der Kategorie «Nachwuchskünstlerin des Jahres». Der OPUS Klassik dient als bedeutendster Preis im Bereich der Klassik zur Förderung der klassischen Musik und der Auszeichnung von hochbegabten Künstlerinnen und Künstlern.

Mit dem Konzertprogramm haben sie grossen Erfolg und musizierten unter anderem auf den Bühnen in Hamburg, München und Wien. Am Konzert-Sonntag des Künstlerhauses Boswil spielen die CHAARTS mit Regula Mühlemann am 16. Juli ihr renommiertes Album. Im Dezember sind sie auch in der Tonhalle Zürich zu hören. Die Gewinner aus dem Aargau werden am 8. Oktober 2023 im Konzerthaus Berlin präsentiert.