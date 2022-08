Kunst im öffentlichen Raum Das schönste Kunstwerk im Aargau liegt vor dem Kantonsspital Baden – noch Es war ein grandioser Wurf: Albert Siegenthalers «Totentanz» beim Kantonsspital Baden von 1978. Nun sind die Tage des Südgartens gezählt - aber es wird am 14. August nochmals gewürdigt.

Kunst, Landschaft und Leben bringt die Arbeit von Albert Siegenthaler zusammen. (Aufnahme 1978) Brigitt Lattmann

Welch ein Ausblick aus dem Krankenzimmer im Kantonsspital Baden! Weit trägt der Blick über die Landschaft des Reusstals, dann hält er sich am dunkelgrünen Waldrand und findet im Park zu Füssen des Spitals viel anregendes Futter. Grüne Hügelchen, ein Bächlein, Bänke und hell gepflästerte Wege prägen das Bild, ein Springbrunnen glitzert und ein Rosenpavillon lädt zum Verweilen.

Ein Gesamtkunstwerk – nichts weniger – breitet sich seit 1978 vor dem Kantonsspital Baden aus. Es ist eine der grössten und schönsten Kunst-am-Bau-Arbeiten der Schweiz. Diesen Wurf verdanken wir dem Bildhauer Albert Siegenthaler – aber auch einer mutigen Jury und dem Kanton Aargau, der bis heute bei öffentlichen Bauten Kunstwettbewerbe ausschreibt.

Abgesehen von seinen kaum sichtbaren Altersbeschwerden, präsentiert sich Siegenthalers «Totentanz» noch immer prächtig. Man soll ihn also besuchen, solange es ihn noch gibt. Der Park ist frei zugänglich.

Der Blick aus einem Patientenzimmer im heutigen KSB auf den Südgarten. Links die Rosenkapelle. zvg/ksb

Der «Totentanz» ist ein Tanz der Lebenden und durchs Leben

«Totentanz» heisst das lebendige und menschenfreundliche Kunstwerk von Siegenthaler. Der Titel mag einen stutzen lassen. Denn passt «Totentanz» zu einem Spital, das die Menschen gesund machen soll? Doch ein «Totentanz» ist seit dem Mittelalter ein Tanz aller Lebendigen, unter die sich der Tod mischt – und der uns mahnen soll: Mensch, du bist endlich, egal, wie reich oderarm,wie mächtig oder rechtlos du bist.

Albert Siegenthaler hat den Zyklus des Lebens mit der Natur und dem Kosmos verbunden. Der Künstler schrieb: «Massgebendes zentrum bildet die als begehbarer, leicht geneigter platz gestaltete horizontal-sonnenuhr.» Auf der Sonnenaufgangslinie des kürzesten Tages beginnt Siegenthaler den Lebenszyklus mit der Wasserkapelle, dem Sinnbild der Geburt. «Eine organisch wachsende achtarmige stahlkonstruktion sprüht aus 32 düsen wasser, welches die form einer sich öffnenden knospe umschreibt», definierte der Künstler. Das Wasser fliesst dann zum Hügel, auf dem die mit Roden und Glyzinien überwachsene Rosenkappelle steht, «eine domartige Stahlkonstruktion, symbol der lebensfreude».

Blick von der Rosenkapelle zum Springbrunnen. Brigitt Lattmann

In einer Röhre wird das Wasser unter der Zufahrt hindurchgeführt und stürzt als Kaskade über eine Reihe von runden Becken in den Südhof, für Siegenthaler «symbol für krankheit, alter und tod». Das Wasser wird danach wieder zum Springbrunnen hinaufgepumpt, um den Zyklus erneut zu durchlaufen. Dem Auge weist im Hof des Personalrestaurants «eine vorhangartig aufschwebende plastik» den Weg nach oben. «Erfüllung» nennt sie der Künstler.

Der abgesenkte Hof. Brigitt Lattmann

Der «Totentanz» ist gebrechlich geworden

Nun sind die Tage des «Totentanzes» selbst gezählt, denn auch Kunstwerke und Spitalbauten altern. Bereits ist das neue Spital Agnes hinter dem bestehenden gebaut, 2024 wird es in Betrieb genommen – danach wird der Altbau abgebrochen, der Totentanz verliert sein architektonisches Rückgrat und der Südgarten wird ab 2025 oder 2026 für die Baustelleninstallation benötigt.

Doch auch das Kunstwerk selbst hat seinen Zenit überschritten. «Es wird langsam gebrechlich», sagt die Bildhauerin Gillian White, die Witwe von Albert Siegenthaler. «Vor allem die Teile der Konstruktion, wo das Wasser länger liegen bleibt, sind gefährdet.» Die Rosenkappelle musste bereits statisch ausgebessert werden, und die Bildhauerin fürchtet um die Stabilität der hängenden Teile an der Fassade.

Eine schöne Rosthaut, aber...

Gefertigt haben Albert Siegenthaler und sie das Werk zwischen 1975 und 1978 vor Ort. Aus Cortenstahl. Diesem Stahl schrieben Fachleute die Eigenschaft zu, aussen eine samtige Rosthaut anzusetzen, im Innern aber rostfrei zu bleiben. Wie sich in den Jahrzehnten danach zeigte, funktioniert das im hiesigen Klima nur bedingt. «Den Springbrunnen mussten wir schon nach wenigen Jahren durch rostfreien, hell bemalten Stahl ersetzen», erklärt White. «Dauernde Nässe verträgt Cortenstahl nicht.»

Albert Siegenthaler an der Arbeit des «Totentanz». zvg/Gillian White

Sie erinnert sich gerne an die monatelange Arbeit mit Schweissgerät und auf Leitern. «Die Hügellandschaft gab es so nicht», erzählt sie, «die hat Albert aus dem Aushub modellieren lassen.» Und sie betont, wie wichtig es ihm war, dass der Park ein natürliches Gegenstück zur hoch technisierten Medizin war: «Etwas Ganzheitliches.»

Ein mutiger Entscheid der Jury

747000 Franken waren beim Bau des KSB für Kunst reserviert, dazu kam eine Schenkung von 100000 Franken für die Gestaltung der Gartenanlage. Der Regierungsrat setzte 1974 eine Kunstkommission ein. Im Buch zum KSB beschrieb Jurypräsident Markus Rohr Ziel und Vorgehen: Man wolle «künstlerische Akzente setzen, die ein eigenes Gewicht haben und nicht den Eindruck von Dekoration am Bau erwecken». Und: «Es soll das aargauische, zeitgenössische Kunstschaffen zur Geltung gebracht werden.» Die Jury veranstaltete «einen beschränkten Wettbewerb», den Albert Siegenthaler gewann. Zudem erteilte sie Aufträge an Simone Hopferwieser und Heiner Richner für kleinere Arbeiten im Aussenraum und an Christian Rothacher für eine grosse Holzplastik im Andachtsraum.

Der Entscheid für den jungen, noch kaum bekannten Siegenthaler und sein Konzept, das den Rahmen eines herkömmlichen Kunstwerks sprengte, war mutig. Albert Siegenthaler, 36-jährig, war nach der Ausbildung in Paris und London mit Gillian White in den Aargau zurückgekehrt, zuerst nach Stilli, dann nach Leibstadt. Seine Plastiken, formal der minimalen Art und in ihrer Farbigkeit der Pop-Art verwandt, wirkten ungewohnt neu in der Schweiz.

Gillian in der Ausstellung 'Künstlerpaare' mit Werken von Gillian White und Albert Siegenthaler im Museum Eduard Spörri 2020. Ursula Burgherr

Doch er blieb nicht bei diesem Erfolgsstil, sondern wollte organische Formen und universelle Themen, Materie und Geist zu erlebbaren Werken vereinen. Der «Totentanz» ist sein Meisterwerk. 1985 starb Albert Siegenthaler, erst 45-jährig, an einem Hirntumor. Das letzte grosse Werk des Bildhauerpaares, «Echodrome» an der ETH Lausanne, stellt Gillian White alleine fertig.