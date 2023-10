Ausstellung Feiern funktioniert nach Ausschlussprinzip: Dies zeigt die Ausstellung im Forum Schlossplatz Wer feiert mit? Dem Forum Schlossplatz ist nach Party, aber so ausgelassen, wie es tönt, ist es nicht. Was feiern mit Ausgrenzung zu tun hat, zeigt die aktuelle Gruppenausstellung.

Ein Kontrast, der es in sich hat: Tom Fellners «Fêtes Galantes» gibt der Rokoko-Malerei eine interessante Note. Bild: Tom Fellner

Feiern ist nicht mehr das, was es mal war. Zur Zeit der französischen Malereibewegung «Les fêtes galantes» machte die vornehme Gesellschaft ausgiebig einen drauf. Betuchte Menschen, die zur Zeit des Spätbarocks in prunkvollen Kleidern, in prächtiger Natur ausgelassen zu pompöser Musik tanzten, sind etwa auf den Gemälden von Antoine Watteau oder Jean-Honoré Fragonard zu sehen.

Diese feierliche Malerei interpretieren in der Ausstellung im Forum Schlossplatz sechs Kunstschaffende nicht nur künstlerisch, sondern auch aktivistisch. Obwohl die Ausstellung mit dem abgeänderten Titel durch «Let’s» zum Mitfeiern aufruft, hinterfragt sie gleichzeitig, wer überhaupt und mit wem feiern darf. Dafür wurde Kunst mit dem Hintergedanken kreiert, dass das Feiern stets mit Exklusion verbunden ist. Für ihre Ausstellung stellte sich die Kuratorin Lena Friedli die Frage: Was hat Party mit Privileg und Zugehörigkeit zu tun?

Eine Katze trägt einen Tintenfisch huckepack – galant?

Für die Ausstellung galten Tom Fellners grossformatige Bilder als Inspiration, die er in aufwendiger Technik malte. Auf die öllasierten Leinwände ahmt der aus einer aargauischen Künstlerfamilie stammende Fellner historische Vorbilder der Fêtes-galantes-Bewegung nach. Er abstrahiert sie aber durch merkwürdige Gestalten wie eine im Anime-Stil gemalte Katze, die einen Tintenfisch Huckepack trägt. Diese krassen Kontraste einem einzigen Gemälde zuzuordnen, ist auf den ersten Blick schwer. Dieser humoristische Stilbruch lässt aber auch die Gelassenheit darüber verspüren, beim Feiern mal nicht der Norm entsprechen zu müssen.

Feste zur Rokoko-Zeit waren beschränkt auf eine Elite, die ihre hoheitliche Etikette zur Schau gab. Heute ist diese Tatsache gar nicht so verschieden: Bei Hochzeiten haben auch wir eine Gästeliste und ein Türsteher bestimmt vor einem Club, wer zugelassen wird. Auch Freundeskreise sind exklusiv. Politische Einstellungen werden geteilt oder die Zugehörigkeit wird durch typische Kleidungsstile von Subkulturen wie Gothic oder Punk deutlich. Feiern funktioniert also nach Ausschlussprinzip: Wer darf dazugehören, wer nicht?

Dürfen wir Michael Jackson überhaupt noch feiern?

Eine weitere Interpretation stellte das Kollektiv Quartett PLUS 1 & Verena Ries bereit, das die Klassik stets mit Improvisation und Pop-Musik verbündet: Eine Yogamatte, ein Kissen und Kopfhörer laden zum Entspannen ein. Durch die Kopfhörer dringt das musikalische Erbe von Michael Jackson, aber durch Violine und Cello in die Klassik überführt. Unerwartet löst eine Stimme Verwirrung aus. Sie fragt: Kann man Kunst von seinem Schöpfer trennen? Oder im Beispiel von Verena Ries: Dürfen wir zu Michael Jackson tanzen, obwohl jener wegen Pädophilie angeklagt wurde?

Der dritte und letzte Posten des Quartetts PLUS 1 & Verena Ries fordert dazu auf, eine Entscheidung zu treffen: Auf einem Podest steht eine Geige, dessen eine Hälfte aufgebrochen wurde, die andere kann golden bemalt werden. Reissen wir uns von Michael Jackson los oder vergolden wir seine Musik? Obwohl die Auseinandersetzung mit dieser Frage interessant ist, kommt sie doch überraschend im Kontext dieser Ausstellung. Die Malereibewegung der «fêtes galantes» wird von der Malerei getrennt und nur noch auf das Feiern bezogen: Ein unerwarteter Übergang.

Der Titel der Ausstellung «Let’s fêtes galantes!» ruft ohne Einschränkung zum Feiern auf. Was anfangs feierlich erscheint, zeigt sein wahres Gesicht in der Umsetzung der Kunstschaffenden.