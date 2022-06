Glace-Test Wo gibt es das beste Gelato in der Region Baden? Wir haben fünf Anbieter gemäss den Kriterien eines Experten bewertet

An heissen Tagen gibt es keine schmackhaftere Abkühlung als italienisches Gelato. In Baden und Wettingen erhält man es an fünf Standorten. Mithilfe von Tipps eines Profis haben wir sie getestet.