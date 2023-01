Architektur Über diese Brücken musst du geh'n: So eindrücklich ist die Aargauer Ingenieurskunst Ingenieure haben wahre Kunstwerke über Aargauer Flüsse gebaut. Entdecken lassen sie sich in einem neuen Bildband – oder bei einem Spaziergang.

Sie kennen dieses Bild von den elf Männern, die in ihrer Mittagspause hoch über New York schweben auf dem nackten Stahlträger des künftigen Rockefeller Centers? Nicht weniger lässig mit Hemd und Hut sassen im Jahr 1901 die Bauarbeiter auf dem stählernen Gerüst, das heute die Bundeshauskuppel ist. Die Schweiz hat eine lange Geschichte im Stahlbau. Ein imposanter Bildband erzählt sie.

Der Stahlbau macht es möglich, dass es in der Schweiz Industriehallen, Pavillons und Brücken gibt, die ihr Bild prägen. Der Architekt und Dozent Peter Berger hat auf 200 Seiten wichtige Konstruktionen im ganzen Land versammelt und zeigt an ihnen, dass das «Bauen mit Stahl», so nämlich der schlichte Titel des Bandes, ein wichtiges und reizvolles Kulturgut ist. Was für Nicht-Architekten dröge klänge, sei für ihn eine «kleine Liebesgeschichte», schreibt er im persönlichen Nachwort. Ihren Anfang nahm diese Liebesgeschichte im Aargau, genauer in den Bauten, die Fritz Haller für das Technikum in Brugg-Windisch entworfen hat, wo Peter Berger einst studierte.

An seiner Liebesgeschichte lässt der Architekt uns teilhaben. Erleben lässt sie sich am besten bei einem Spaziergang. Denn einige der speziellsten Brücken queren aargauische Gewässer.

Je nach Licht verschimmt die Brücke mit dem Gewässer, über das sie führt. ZVG

Der Rhein ist mit seiner stolzen Breite ein besonderer Fluss. Und so ist die Rheinbrücke zwischen Koblenz und Waldshut auf deutscher Seite ein wahrer Pionierbau. Für die fast 200 Meter Länge (190 sind es genau) hat sich der Ingenieur Robert Gerwig etwas Besonderes ausgedacht. Leicht, fast durscheinend, wie sie heute noch aussieht, verbindet sie seit 1859 – und damals erstmals – das deutsche und das Schweizer Schienennetz. Auffällig unauffällig ist ihr blaugrüner Anstrich, der sie fast mit dem Rhein verschwimmen lässt.

Retro sieht sie schon aus, die Hängebrücke, aufgehängt an der Eisenbahnbrücke. Holzdielen und altmodische Lampen geben einem das Gefühl einer kleinen Zeitreise. Dabei wurde die ursprüngliche Brücke, damals noch ohne die hängende Attraktion, schon 1875 vom fleissigen Ostschweizer Ingenieur Beat Gubser konstruiert. Wo heute Beton stützt und stärkt, spannte sich einst ein imposantes Fachwerk – einem runden Fischbauch nachempfunden. Die Konstruktionsweise war in der Schweiz einmalig.

Die vielleicht älteste Drahtseilbrücke der Schweiz. Claudia Laube

Eine Flussfahrt mag lustig sein, aber dann doch nicht so sehr, dass man bei der täglichen Überquerung auf eine Fähre warten will. Johann Wild, der eine Baumwollspinnerei auf der Klosterhalbinsel Wettingen errichtete, baute seinen Arbeiterinnen und Arbeitern also 1863 eine Brücke über die Limmat. Er wählte für die Konstruktion nicht etwa die modernsten Methoden, lieber blieb er der historischen Umgebung treu und wählte eine Bauweise, die damals schon als veraltet galt. Im Boden verankert und an zwei Kabeln gespannt, ist sie damit die vermutlich älteste Drahtseilbrücke der Schweiz. Irgendwann trug sie wegen brüchigen Materialstellen nur gerade noch sechs Leute. Trotzdem «gwaggelt» sie gut 150 Jahre und einige Sanierungen später noch heiter vor sich hin. Allerdings weniger stark als auch schon. Nach einer Sanierung versteift ein neues Geländer die Konstruktion. Mit federnden Knien und etwas Schwung aus der Hüfte können sie aber übermütige Fussgänger noch immer ordentlich zum Schaukeln bringen.

Nein, der Rhein ist es nicht, aber man kann die Mündung von der Brücke, die über die – eben – Aare führt, sehen. Spaziert man auf dem schmalen Fussgängersteg luftet es nicht nur, wie es am Wasser eben luftet, wenn ein Zug nur wenige Zentimeter an einem vorbeibrettert, zieht das ordentlich. Seit 2019 wird die elegante Fachwerkkonstruktion von Robert Moser saniert. Was beim stolzen Alter von 130 Jahren wohl verständlich ist. Die Brücke schaffte es 1991 sogar auf die 90-Rappen-Briefmarke, was nun nicht jeder gelingt.

Fast 100-jährig und immer noch modern. ZVG

Zschokke ist im Aargau ein bekannter Name. Hier handelt es sich aber nicht um ein Werk des Politikers und Volksfreunds Heinrich Zschokke, sondern um den viele Jahre später geborenen Ingenieur Conrad. Er hat Mellingen 1928 als Ersatz für eine morsch gewordene Holzkonstruktion eine Stahlbrücke über die Reuss gebaut, die auch heute, knapp 100 Jahre später, noch modern wirkt. Simpel und schlicht legt sie der historischen Altstadtkulisse einen asphaltierten roten Teppich aus.

Ein roter Steg für die blaue Stadt. Nicole Emmenegger

Es hat viele Jahre gedauert, bis die Politik von Baden und Ennetbaden eins wurde, wie man Baden und Ennetbaden architektonisch eint. Geteilt durch die Limmat und durch gut 30 Höhenmeter dachte man dabei sogar an eine Seilbahn. Geworden ist es 2007 dann ein roter Steg für die «blaue Stadt», dort, wo einst eine Seilfähre den Fluss querte. Ein Lift, der aussieht, als hätte man die Brücke einfach hochkant aufgestellt, überwindet den Höhenunterschied. Der Limmatsteg von Leuppi & Schafroth verkürzt den Weg der Ennetbadener zum Badener Bahnhof von einst 20 Minuten auf zwei – in sportlichen Schritten. Die selbstbewusste Fachwerkkonstruktion heimst damit Preise ein und euphorische Worte der Architekturkritik: «Der Lift ist selbst Teil einer Promenade, er ist Spaziergang, ist Weg als Ziel» (Hochparterre). Und diesen Weg begehen deutlich mehr Fussgänger und Flaneurinnen als man in der Planung noch gedacht hat. Der Steg wurde angenommen. Auch von den dicken Kreuzspinnen, die zu jeder Jahreszeit ihre Netze zwischen dem Fachwerk aufspannen.