Analyse Kunst hilft heilen – oder warum Patientinnen, Pfleger und Ärztinnen von Kunst im Spital profitieren Ausgerechnet die neuen Kantonsspitäler im «Kulturkanton» Aargau brechen mit der Kunst-am-Bau-Tradition. Weil sie als AGs Rendite orientiert sind. Die anderen Kantone machen es besser und wissen warum.

Der Spitalpark als wohltuendes Gesamtkunstwerk: «Der Totentanz» von Albert Siegenthaler im Kantonsspital Baden gehört bald der Vergangenheit an. Ein Nachfolgewerk für das neue Spital ist nicht in Sicht. Brigitte Lattmann, 1978

Es gibt kaum ein Spital ohne Kunst. Ob Bilder in den Gängen, Skulpturen in Eingangshallen oder Installationen in Innenhöfen und Aussenräumen: Sie sind wichtig. Denn der Mensch braucht mehr als nur gute medizinische Behandlung, um gesund zu werden. Oder wie das Kantonsspital St.Gallen schreibt: «Kunst kann die Gesundheit und das Wohlbefinden positiv beeinflussen.» Wer je selber krank im Spital war, hat das wohl gespürt. Ob man die Kunst bewusst wahrnimmt oder einfach ihre Energie spürt, ist nicht entscheidend. Hauptsache, sie ist da und hilft.

«Ein Spital, das nur aus hellen Gängen, breiter Notfallauffahrt und klinischer Sauberkeit besteht, ist ein Krankenhaus.»

Man ist zwar froh um die Behandlung dort und noch glücklicher, wenn man wieder gehen kann. Denn der Mensch ist keine gefühllose Maschine, die man repariert, indem man ein Ersatzteil wechselt, lockere Schrauben anzieht oder durch Rost angefressene Teile putzt und neu spritzt.

Verletzungen oder Krankheiten verursachen nicht nur körperliche Störungen und Schmerzen, sondern auch Unsicherheit und Angst. Manchmal gar Todesangst. Medizinerinnen, Pfleger und Therapeutinnen müssen das bei der Diagnose und der Behandlung stets mitdenken. Und sie tun das auch. Nur so fühlen sich kranke Menschen ernst genommen, glauben nicht nur an Behebung des Schadens, sondern an Heilung.

Kunst entspricht einem ganzheitlichen Menschenbild

Selbstverständlich ist die Architektur matchentscheidend für die Atmosphäre. Doch die Prinzipien der «Healing Architecture», wie das heute heisst, reichen allein nicht aus. Licht und helle Farben und allenfalls schönes Holz sind gut und recht. Doch wie das Kantonsspital St.Gallen weiter schreibt: «Das Vorhandensein von Kunst entspricht einem ganzheitlichen Menschenbild.» Voilà.

Dieses Prinzip scheint nun ausgerechnet im Aargau, der sich selbst gerne als Kulturkanton bezeichnet, nicht mehr wichtig. Genauer den Verantwortlichen der beiden Kantonsspitäler. Beide bauen aktuell neue, zentrale Häuser für insgesamt mehr als eine Milliarde Franken.

Wettbewerbe oder Konzepte für neue Kunst am Bau aber sind nicht geplant. In Baden setzt man auf «Healing Architecture» und in Aarau will man lediglich die alte – immerhin hochkarätige– Kunstsammlung in den Neubau zügeln. Die Begründung: Die beiden Spitäler seien seit einigen Jahren Aktiengesellschaften und müssten wirtschaftlich denken. Der Bericht darüber in der «Aargauer Zeitung» hat Reaktionen ausgelöst – vor allem bei Menschen, die den Istzustand mit Kunst kennen.

In Baden also die schweizweit einzigartige, von Bildhauer Albert Siegenthaler gestaltete Parkanlage, das Gesamtkunstwerk mit dem Titel «Totentanz», der eigentlich ein Lebensspiel ist. Und in Aarau die vor fünfzig Jahren massgeschneiderten Arbeiten in den Treppenhäusern und Innenhöfen wie der Birkenhain von Gloria Friedmann. Nein, so habe man sich die Umwandlung der Spitäler in selbstständige Aktiengesellschaften nicht vorgestellt, monieren Leute im Aargau.

Kunst von Basel bis Zürich: Der Aargau bricht mit der Tradition

Diese Reaktionen haben zur Frage geführt: Wie steht es um Kunst und Spital in den anderen Kantonen? Die Recherche zeigt: besser als im Aargau. Kunst ist und bleibt für die Spitäler ein Thema, egal, ob sie kantonal, als Gemeindeverband, als Aktiengesellschaft oder Stiftung organisiert sind. In Solothurn wurde kürzlich der Neubau des Bürgerspitals fertiggestellt. Die Spitäler sind zwar auch hier in einer AG organisiert, aber der Kanton baute, zahlte – und übergab den Bau erst dann der Solothurner Spitäler AG (soH). Ergo gab es auch Kunst am Bau. Budgetiert sind in der ersten Etappe dafür 500'000 Franken.

Auch beim Unispital Zürich, beim Stadtspital Triemli, bei den Erweiterungsbauten am Kantonsspital St.Gallen, beim von einem Gemeindeverband getragenen Spital Limmattal oder bei den Luzerner Kantonsspitälern in Luzern und Sursee: Die Trägerschaften und die Spitalleitungen wollen Kunst und setzen dafür Geld ein– wohl wissend, dass es gut investiert ist. Eine eigene Lösung hat Basel: Dort sorgt der Kunstkredit seit Jahrzehnten für die künstlerische Ausstattung von öffentlichen Bauten – und verbindet damit Kunst-am-Bau-Aufgaben und Kunstförderung.

Die richtige Kunst am richtigen Platz

Wichtig ist allerdings, dass die richtige, die passende Kunst ausgewählt wird. Nicht alles, was sich in einem Museum gut macht, passt in ein Spital. Und was in der Kinderklinik Freude macht, wirkt in der Onkologie schnell als Banalität. Peppige Farben mögen in einem Treppenhaus für gute Laune sorgen, in einem Zimmer nerven sie eher. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Studie aus dem Unispital Zürich.

Darin heisst es, «dass selbst gewählte Musik bei Patienten nach der Operation zu einer moderaten, aber konstanten Reduktion des Schmerzmittelbedarfs, des Stresses und damit auch des systolischen Blutdrucks und der Herzfrequenz führt». Auch bildnerische Kunst könne dies, heisst es in der Studie, allerdings sei die Wirkung unterschiedlich. Landschaftsbilder oder vertraute Motive in den Patientenzimmern wirkten stressmindernd – im Gegensatz zu Unbekanntem oder Unverständlichem.

Farben, Licht und Parkanlagen

Es müssen übrigens nicht immer Bilder an den Wänden oder Skulpturen beim Eingang sein. Im Kinderspital Zürich gibt es einen Lichtraum von James Turrell – als Rückzugs- und Kraftort für Patientinnen, Angehörige und Mitarbeiter. Und vielleicht sollte man alle Spitalverantwortlichen mal ins Kantonsspital Schwyz schicken, damit sie dort ins Farbenmeer von Benno Zehnder eintauchen können.

Helen Balmers Brunnenanlage im Garten des Basler Unispitals. Juri Junkov

Während sechzehn Jahren hat der Luzerner Maler Gänge, Zimmer, Bäder und Glasscheiben mit einem speziell für den Ort entwickelten Farbsystem gestaltet. Hell sind die Töne, gewagt die Kontraste, verblüffend die Abfolgen: Doch in ihrer Gesamtwirkung sind sie so belebend wie heiter, so kraftvoll wie sanft.

Wichtig für die Erholung sind zudem Aussenanlagen: Frische Luft, viel Grün und gute Kunst sind das beste Futter für die Sinne und Medizin für die Seele. So fällt Gesundwerden leichter.