Comic-Tipp «Aaargh»: Wütend war selten so lustig wie in diesem Comic Dieser Comic soll aufregen. Anna Gselle erzählt mit «Furiositäten» die Geschichte der (weiblichen) Wut.

Zwar keine Anleitung zum Fluchen, aber mit genug Gründen, sich aufzuregen: Der Comic «Furiositäten». Anna Gselle /Büchergilde Gutenberg

Wann haben Sie zuletzt kräftig auf den Tisch gehauen? Gebrüllt? Getobt? Aufgestampft? Wut gehört zu den Grundemotionen des Menschen. Und trotzdem: Die Wut hat einen schlechten Ruf. Sie ist unvernünftig, irrational und alles in allem ziemlich schädlich.

Schade eigentlich, findet Anna Gselle und schreibt mit ihrem poppig-schrillen Comic «Furiositäten» dagegen an. Dass sie ihren Leserinnen und Lesern damit auf die Nerven geht, nimmt die Mainzerin gerne in Kauf. Grund, sich aufzuregen, gibt es in der Geschichte der Wut nämlich genug – besonders als Frau. Denn solange der Fussballer, der sein Trikot zerreisst, «leidenschaftlich» ist, die Tennisspielerin, die ihren Schläger zertrümmert, aber «hysterisch», gibt es noch einiges zu tun.

Wer ist leidenschaftlich - und wer hysterisch? Anna Gselle / Büchergilde Gutenberg

Sorgfältig und mit Blick für pointierte Anekdoten recherchiert Gselle die Kulturgeschichte der Wut von der Antike bis heute. Auf 176 Seiten findet sie von Aristoteles zu Sigmund Freud und setzt Britney Spears als Kirsche obenauf.

Ein Comic über weibliche Wut Gselle / Büchergilde

Ganz ähnlich wie Liv Strömquist («Der Ursprung der Welt») lässt sie glatte Theorie auf ungeniert freche Zeichnungen treffen. Aus diesem Kontrast ergibt sich ein spannendes grafisches Experiment, das gängige Klischees lässig beiseitefegt. Der Comic macht klar: «Wut ist Power.» Umso schöner, wenn man dabei auch noch lachen darf.