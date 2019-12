Anpassung der Zauberformel ist nur aufgeschoben – Grüne Retourkutsche gegen Keller-Sutter

Damit kann sich der neue, alte Bundesrat an die Arbeit machen. Die Diskussionen um die Zauberformel sind freilich nicht erledigt. Im Gegenteil: Vorausgesetzt, man will am Grundsatz festhalten, dass alle wichtigen politischen Kräfte in die Regierungsarbeit eingebunden werden sollen, braucht die Schweiz über kurz oder lang eine neue Formel.

Dabei ist klar, dass es für das rot-grüne Lager angesichts des aktuellen Wähleranteils insgesamt nicht drei Sitze geben kann. Die SP, die Regula Rytz bei der Bundesratswahl grossmehrheitlich unterstützt hat, läuft mittelfristig Gefahr, einen Sitz in der Landesregierung zugunsten der Grünen zu verlieren. Der sozialdemokratische Support für Rytz könnte für die Genossen, sollten sie bei den nächsten Wahlen nicht deutlich zulegen können, zum Rohrkrepierer werden.

Unbestritten sind die beiden SVP-Mandate. Die übrigen drei Sitze müssen auf die sich irgendwo zwischen Mitte-links und Mitte-rechts tummelnden Parteien von CVP über GLP bis FDP aufgeteilt werden. Ob sich in dieser Machtverteilungsfrage die Parteien künftig gütlich einigen können oder ob es zu ad-hoc-Koalitionen kommen wird, bleibt abzuwarten.

Nicht verboten wäre natürlich auch eine Abkehr von einer wie auch immer gearteten, konsensorientierten Zauberformel. Denn die Einbindung möglichst aller Kräfte hat auch Nachteile: Wenn bald fünf oder gar sechs Parteien im Bundesrat sitzen wollen, leidet darunter die Kohärenz und die Schlagkraft der Regierung.