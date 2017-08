Ohne Twitter wäre so etwas wie der Mauerfall gar nicht möglich gewesen, frotzelte vor einiger Zeit jemand auf ebendiesem Kurznachrichtendienst. Er wollte damit sagen, dass die politische Wirkung der sozialen Medien masslos überschätzt wird. Politische Bewegungen profitieren zwar von den Kommunikationsmöglichkeiten des Internets, die traditionellen Mittel wie Versammlungen, Streiks oder Demonstrationen können sie aber nicht ersetzen. Ein Beispiel dafür ist der aktuelle Fall des Pferdehofes in Hefenhofen TG. Der verurteilte Tierquäler Ulrich K. hielt in seinen Ställen Pferde, Kühe und Kälber in unhaltbaren Zuständen.