Die Westschweiz gewinnt international an Bedeutung: Die Wirtschaft boomt. Auch kulturell rüsten die Romands auf: Das neue Museumsquartier in Lausanne wird zum neuen Kunstmagnet der Schweiz, neben Basel und Zürich. Architektonische Würfe von Weltrang hat es in den letzten paar Jahren eigentlich nur in der Westschweiz gegeben : das künftige Uhrenmuseum mit Luxushotel von Audemars Piguet in Le Brassus, das Swatch-Zentrum in Biel oder das Rolex Learning Center der EPFL Lausanne.

Die Romands können gleich drei Nobelpreisträger feiern. Vor zwei Jahren wurde der Waadtländer Jacques Dubochet in Stockholm geehrt, jetzt sind die Genfer Michel Mayor und Didier Queloz dran. Bis vor wenigen Jahren kamen alle Schweizer Nobelpreisträger aus der deutschsprachigen Schweiz. Die Westschweizer Unis machen damit ein paar Ränge wett im internationalen Hochschul-Ranking. Und die Schweiz hat in künftigen Verhandlungen um EU-Forschungsgelder bessere Karten.