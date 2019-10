Kennen Sie Tibor Navracsics, Karmenu Vella oder Neven Mimica? Falls ja, können Sie sich getrost «EU-Experte» nennen. Falls nein: keine Sorge, Sie haben nichts verpasst. Die drei EU-Kommissare sind in ihrer Amtszeit seit 2014 kaum aufgefallen. Und damit sie sind in guter Gesellschaft: Von den 28 Mitgliedern der EU-Kommission gibt es noch einige, bei denen man sich fragen könnte: «Was machen die den ganzen Tag?»

Das Problem: Es gibt in Brüssel heute mehr EU-Kommissare als Arbeit. Es ist die Folge der Osterweiterung, bei der die EU bis 2007 auf praktisch einen Schlag um zwölf Mitglieder angewachsen ist. Der Wasserkopf auf höchster Ebene wird längst nicht mehr nur von Euroskeptikern kritisiert. Auch Diplomaten aus dem Innern der EU-Maschinerie stellen die hohe Zahl an Kommissaren infrage. Die Exekutive der EU habe an Trägheit zugelegt, zumal Entscheidungen gewöhnlich nach dem Konsensprinzip gefällt werden. Es kommt oft zu Kompetenzgerangel.

Bei der neuen Kommission unter Ursula von der Leyen wird es nicht anders sein. Auch sie hat mehr Posten zu verteilen als Dossiers. Das mündet dann darin, dass wolkige und hohle Portfolios geschaffen werden. Zum Beispiel der «Kommissar für die Verteidigung der europäischen Lebensart» oder ein Kommissar mit Zuständigkeitsbereich «Demokratie und Demo grafie».

Die Abgrenzung zwischen den einzelnen Fachbereichen ist so unübersichtlich geworden, dass kaum mehr jemand den Durchblick hat. Böse Zungen behaupten, die neue EU-Chefin hätte das absichtlich so gemacht: möglichst viele überlappende Verantwortlichkeiten schaffen, damit sie selbst am Schluss die Macht behält. «Teile und herrsche» lautet das Motto. Jean-Claude Juncker hat bei seinem Amtsantritt 2014 versucht, der aufgeblähten Kommission die Luft rauszulassen.

Er straffte die Hierarchie und gruppierte seine Kommissare um fünf Vize-Präsidenten. Bei von der Leyen gibt es nun acht Vize-Chefs, wobei drei den Titel «führende Vize-Präsidenten» tragen.