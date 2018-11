Mit der Wahl von Jair Bolsonaro wird nun auch das grösste lateinamerikanische Land von einem Hetzer und Diktatur-Fan regiert. Sein Vorgänger Lula de Silva sitzt wegen Korruption im Gefängnis. Der Rechtsstaat hat trotz allen Druckversuchen funktioniert, mutige Justizbehörden und Richter haben ein gigantisches Korruptionsnetz offengelegt.

Im Norden des Kontinents geht die Saat des Hasses bereits auf, Demokraten und die CNN erhalten Bomben zugeschickt, ein bewaffneter Antisemit bringt betende Juden um und verletzt Polizisten. In der aggressiven politischen Wende hin zu öffentlicher Hetze und Gewalt gegen Minderheiten, politische Gegner und die Hüter des Rechtsstaates spielt der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte mit Sitz in Costa Rica eine zunehmend wichtigere Rolle.

Die Durchsetzungsmöglichkeiten sind zwar nicht vergleichbar mit jenen des Europäischen Gerichtshofs, doch die Urteile haben zumindest in Lateinamerika durchaus Wirkung – zum Beispiel gegen die homophoben Tendenzen in der offiziellen Politik einiger Länder.

Als Referenz dient dem Interamerikanischen Gerichtshof der Europäische und als Musterland für Vertragstreue und Rechtsstaatlichkeit die Schweiz. In über 98 Prozent der vorgelegten Fälle erfüllt die Schweiz bereits alle Anforderungen der EMRK, in nur 1,6 Prozent gibt es Anpassungsbedarf in Gesetzlichkeit und Anwendung.