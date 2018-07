Wirkungsgleich. Ein unschönes Wort, das im Alltag wohl niemand verwenden würde. In der Politik indes haben schwammige Begriffe wie dieser Hochkonjunktur. Der deutsche Innenminister Horst Seehofer benutzte es diesen Juni, um Bundeskanzlerin Angela Merkel zu einem härteren Vorgehen in der Asylpolitik zu drängen. Er selber wollte die Grenzen für die meisten Asylbewerber schliessen. Nun sollte Merkel aufzeigen, wie sie mit «wirkungsgleichen» Massnahmen das Gleiche erreichen will. Obwohl der Begriff nicht von ihr stammte, übernahm die verärgerte Kanzlerin das Wort von ihrem aufmüpfigen Minister und sprach bei Auftritten ebenfalls von «wirkungsgleichen» Massnahmen. Strategin Merkel wusste: Solange die Bedeutung des Begriffs ungeklärt ist, lässt sich alles Mögliche hineininterpretieren. Das ist immer noch besser als eine echte rote Linie.

Auch in der Schweiz sind schwammige Wortschöpfungen im Trend. Arbeitgeber-Direktor Roland A. Müller hat diese Woche bei einem zentralen Streitpunkt im Konflikt mit der EU «wertgleiche Anpassungen» vorgeschlagen; der 8-Tage-Anmeldefrist für ausländische Firmen. Klingt vernünftig, aber was bedeutet «wertgleich»? Das weiss niemand. Der diffuse Begriff erlaubt es den Akteuren aber wie schon im Fall Merkel-Seehofer, Zeit für eine Lösung zu schinden. Wenn es denn eine gibt. Sonst bleibt die Wortschöpfung wert- und wirkungslos.