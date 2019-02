Für Durchschnittsverdiener hört sich das Arrangement wie ein Jackpot in der Lotterie an: eine Rente von 225 000 Franken jährlich, und das bis ans Lebensende. Ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte erhalten diesen Betrag als Ruhegehalt. Es ist halb so viel, wie sie in ihrer aktiven Zeit verdient haben, aber ohne dass sie dafür etwas tun müssen. Eine grosszügige Regelung. Trotzdem scheint sich manch ein ehemaliges Regierungsmitglied an der Differenz zwischen Rente und früherem Gehalt zu stören. Die Betroffenen kompensieren den Fehlbetrag, indem sie ihr Renommee und Netzwerk zu Geld machen.

Diese Woche gab die ehemalige Umweltministerin Doris Leuthard ihre Einsitznahme in den Verwaltungsräten von Coop und Bell bekannt. Nun also steht sie, die vor kurzem die Geschicke des Landes mitbestimmte, im Sold von zwei privaten Milliardenunternehmen.

Gegenüber «Nau.ch» räumt sie ein: «Ideal wären wohl 4 bis 6 Monate Auszeit.» Aber so lange warten wollte sie nicht. Was Leuthard tut und andere vor ihr taten, ist nicht verboten. Und es ist auch in Ordnung, dass alt Bundesräte nach einer Anstandsfrist einer neuen Aufgabe nachgehen. Doch wenn die ehemaligen Magistraten praktisch unmittelbar nach dem Rücktritt in lukrative Verwaltungsratsämter wechseln, erwecken sie den Eindruck, der Bundesrat sei genauso käuflich wie gewisse Parlamentarier. Und schaden so dem Ansehen der Regierung.