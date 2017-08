Nun fluten sie wieder retour in die Etappe, zu den alten Tapeten und der grauen Büez: Europas Sonnenheere, nach der alljährlichen Schlacht um den besten Pfühl am Pool, in der Hand nichts als eine Tube Sonnencreme und ’s Tüechli. Kehren zurück via Kloten, Gotthard und Brenner, abgebrannt, mit leeren Taschen und vollem Mund. Zumindest mit voller Speicherkarte auf Laptop, Kamera und Handy. So manche hätten so viel herzuzeigen, so manches zu erzählen. Sie waren in Sansibar, in Rawalpindi und auf dem Stoos … Entschuldigung, wo liegt denn das – der Stoss?

War alles grossartig, kann das Publikum kaum gross genug sein, um die aufregenden Momente zu teilen. Damit es nicht bloss Momente bleiben. Ferien dürfen niemals enden; das garantieren doch Tweets, Pixel und Posts. Nie zuvor verfügte der Kopf über so viele Stützen, so viele extern gespeicherte Bilder, um sich zu erinnern. Am Ende grosser Ferien quillt eine Flut aus Urlaubs-Pics und -Clips aus dem Netz. Wer über Langmut verfügt oder schöne Langeweile, der sehe sich solche Berichte mal an. Die ganze Fröhlichkeit, wild ineinander gemanscht, so wie Füsse beim Keltern Trauben treten, dürfte ihn bald wunderbar melancholisch stimmen. Eine Flasche Roten dazu empfiehlt sich auf jeden Fall.

Wer sich Urlaubsvideos anguckt, stellt fest: Die Leute lieben es, von den Ferien zu berichten. Es ist mehr als ein «Bedürfnis»; es ist ein veritabler Erzählstau, geradezu ein Verzehren nach Superlativ und Glamour. Umso deutlicher fällt der Unterschied auf, die Kluft zwischen Mitteilungsdrang und Resultat. Am Anfang ist Glut, am Ende steht kalter Kaffee. Technisch sind die Leute, vorab Schweizer, bestens gerüstet für die sogenannte Erinnerungsbewirtschaftung – ein grässliches Wort. Erinnerung ist im Tiefsten autonom; sie lässt sich nicht «bewirtschaften». Erinnerung lässt sich schmeicheln (am liebsten vom Traum) oder bitten, anrufen, so wie es der Titel tut des besten Erinnerungsbuches, das es gibt: «Erinnerung, sprich» von Vladimir Nabokov.

Die Leute heute haben Digitalkameras, die alles in einem Gang erledigen: Ton, Bild, Schnitt. Sie klemmen Go-Pros auf Abenteuerhelme und lassen sich von Drohnen begleiten auf Ozeanwellen und im Wüstensand. Das Material wirkt toll auf ersten Blick. Erzählerisch lässt es zu wünschen übrig, in der Summe ist es quälend monoton. Nicht anders als zu Zeiten, da allgemeine Lähmung den Familienkreis ergriff, wenn Onkel Köbi zur gefürchteten «Diaschau» lud nach einem neuen Tourismusanfall – er nannte das «Expedition». Ehre, wem Ehre gebührt: Gestalterisch übertreffen die modernen Urlaubsvideos Köbis Höllenvortrag keineswegs. Tausend-, hunderttausendfach hat sich Köbis Ungeist verbreitet im Netz, anderen den letzten Nerv zu ziehen mit den Bildbandwürmern stereotyper Erinnerung.

Es gilt offenbar nach wie vor das alte Gesetz: Etwas bleibt gut im Gedächtnis haften nur, wenn es auch gut erzählt worden ist. Die Gnadenlosigkeit des Gesetzes wird meist unterschätzt. Es gilt nicht nur in den Ferien; es gilt vermutlich fürs Leben. Das mag «ein Buch füllen». Und in der Tat füllt das Leben jedes Menschen ein Buch – aber was kann man noch tun, wenn die Schriftzeichen darin einfach nicht aufscheinen oder allzu rasch verblassen, als bliebe dieses Buch unbeschriftet von A bis Z? Man versteht die Angst, die hieraus entsteht. Und die Not, rasch Abhilfe zu schaffen. Mit konfusem, unausgegorenem Text, mit Allerwelts-Bildern, angelehnt an Klischees, mit hastiger Erzählung, die sich ausgefahrener Muster bedient und zu viel Bling-Bling. Jeder kann es selber spüren: Eine missratene Erzählung zieht unweigerlich alles Inhaltliche hinab. Und so kann es passieren, dass im Moment, da man von den Ferien erzählt, diese Ferien in der glanz- und einfallslosen Erzählung versinken wie bunte Steine in einem schwarzen See.

Ferien sind kostspielig genug. Nicht jeder kann sich, parallel dazu, noch einen Feriensekretär leisten. Eine Person, die alle Abenteuer aufzeichnet, dokumentiert und am Schluss in eine Form giesst, die für Furore sorgt. Das hat Alexander von Humboldt geschafft auf seinem Südamerika-Trip (dank dem Assistenten Aimé Bonpland). Das gelang Alexander dem Grossen auf seinen Schlachtzügen (dank Geschichtsschreiber im Feld). Das schaffte in diesem Urlaubssommer sogar Vladimir Putin, dank Polit-PR-Agenten am See, wo er mit nacktem Oberkörper fischte (an welchem Ufer, werden sie nie sagen). Wir hingegen, auf uns allein gestellt, bleiben Amateure.