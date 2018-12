Endlich ist Weihnachten! Ein paar entspannte Tage mit der Familie, bei feinem Braten und gutem Wein. Den deutschen Grünen graut es aber offenbar sehr: Was tun, wenn der Onkel beim Essen mal wieder seine rechtspopulistischen Thesen auspackt? Da lebt man das ganze Jahr fröhlich in seiner Wohlfühl-Filterblase vor sich hin – und dann so was.

Doch keine Panik, denn einer weiss Rat: Lasse Petersdotter. Der grüne Jungpolitiker hat eine Broschüre mit Tipps für den verbalen Schlagabtausch mit der rechtspopulistischen Verwandtschaft erstellt.

Beispiel gefällig? Klagt der rechte Onkel mal wieder: «Ich bin seit Monaten auf Wohnungssuche und den Flüchtlingen wird alles einfach mal so geschenkt», solle man entgegnen: «Ich kann deinen Frust nachvollziehen. Der Wohnungsmarkt ist momentan auch wirklich ein Desaster. Was denkst du, wie wir mit dem knappen Wohnraum umgehen können, sodass alle ein Dach über dem Kopf haben?» – Worte wie «Flüchtlingskrise» gelte es sowieso zu vermeiden, denn wenn du «bestimmte rechte Begriffe in deine Wortwahl aufnimmst», lernt man von Lasse Petersdotter, «akzeptierst du unabsichtlich die Logik rechter Einstellungen».

Lernen darf man ebenfalls einmal mehr, dass die Partei, die schon die deutschen Schulen zwingen wollte, einen Veggie-Tag einzuführen, keine Gelegenheit zur Bevormundung auslässt. Nicht mal beim Weihnachtsessen.