Und so wundert es nicht, dass Traditions-Läden in den Innenstädten nicht nur in Luzern massive Probleme haben, die Laufkundschaft zum Bummeln in ihren Gassen zu animieren, geschweige denn zum Shoppen. Kommt hinzu, dass in den vergangenen Jahren massive Überkapazitäten besonders in denen Bereichen, in denen heute online eingekauft wird, aufgebaut wurden.

Es sind deshalb besonders auch die Einkaufszentren, die leiden. Das «Stücki» in Basel just an der Grenze zu Deutschland kann ein Lied davon singen. Kommt hinzu, dass derzeit ein Modelabel nach dem anderen ganz aufgeben muss. Schaut man in die USA, das «Heimatland» der Shopping-Malls, zeichnet sich ein noch düsteres Bild der Branche: Aufgrund der massiven Zunahme des Online-Geschäfts wurden dort reihenweise Einkaufszentren geschlossen.

Und nun, kurz vor dem Start des für die Branche zentralen Weihnachtsgeschäfts, öffnet also die «Mall of Switzerland». Die Fassade erinnert die einen an ein Raumschiff, die anderen an die Allianz-Arena in München. Auf jeden Fall an etwas Gigantisches. Die Gemeinde Inwil befürchtet eine massive Zunahme des Staus durch die zusätzlich erwarteten 10 000 Fahrten pro Tag.